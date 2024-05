El crudo análisis de Goycochea sobre Armani y los penales en River: "Empieza a ser un..."

Si bien no es el responsable directo de la eliminación de River ante Temperley, por los 16avos de final de la Copa Argentina, Franco Armani quedó una vez más en el ojo de la tormenta. El Pulpo no atajó ninguno de los seis penales que le patearon en el Malvinas Argentinas (el único que perdió el Gasolero se fue desviado) y su equipo se despidió de la competencia tras haber pasado apenas una ronda.

En este contexto, los ojos del mundo del fútbol se posaron nuevamente sobre la asignatura pendiente del campeón del mundo. Uno de los que alzó la voz al respecto fue Sergio Goycochea, un especialista en la materia. En su diálogo con el programa Un buen momento, de Radio La Red, el exarquero de la Selección argentina habló del tema.

Armani, de figura en los 90 minutos a estar bajo la lupa por su baja efectividad en los penales.

Para comenzar, no dudó en elogiar a Armani: "No caben dudas de que es un excelente arquero. En la Libertadores 2018 sacó seis mano a mano. La de Benedetto, que si era gol River arrancaba la segunda final 3-2 abajo, contra Gremio, Independiente. Nadie lo discute. El tema es mezclar y poner en la balanza desmereciendo lo otro porque no ataja penales".

Pensando en la participación del Millonario en el torneo continental, Goycochea expresó su preocupación "En un equipo tan protagonista como River, que se prepara para jugar los octavos de la Libertadores, va a quedar expuesto y cada vez con mas carga. No quisiera estar en los pies de Armani... Empieza a ser un trauma, lo exponen y recibe críticas. Lo empiezan a analizar sólo por los penales, que se potencian porque son definitorios".

Para finalizar, quien brilló con el buzo de arquero de la Selección argentina en el Mundial de Italia 1990, dejó clara su postura con respecto a la posibilidad de cambiar al arquero en los últimos minutos del partido de cara a una tanda de penales. "Hay que terminar con el mito. Si sacamos al 8 o hay jugadores que son mejores para determinadas situaciones de partido, ¿por qué faltando cinco minutos no podés cambiar a un arquero para que ataje penales?", sentenció.