La impactante reflexión de Juan María Traverso sobre el automovilismo, 4 meses antes de su muerte: "No lo podía creer"

Luego del fallecimiento de Juan María Traverso, comenzaron a viralizarse las últimas entrevistas que el Flaco dio en su Ramallo natal y cada palabra cobra todavía más sentido que ahora ya no está entre nosotros. En la charla que mantuvo con Adrián Maggi, en su canal de YouTube, realizó un repaso de su carrera con una tremenda reflexión de lo que vivió en esos 35 años.

El encuentro ocurrió en enero de este año y al ser consultado, con un cigarrillo encendido, expresó: "La velocidad de la vida en esos 35 años fue tan increíble, que hoy los veo como que pasaron en 10 segundos. Es como si yo te dijera que mi hija más chiquita nació al año que empecé a correr. Y cuando me bajé del auto tenía 35 años".

Mirá la nota completa

"No lo podía creer, porque no disfruté. Era la velocidad de la vida de esa actividad te juega en contra. Hoy si volviera a arrancar capaz que haría una actividad que disfrute día por día, de las 24 horas. Hay que vivirlo. Yo lo viví y lo descubrí después" agregó y después tocó un tema sensible que tiene que ver con la tecnología en los niños y adolescentes.

"Hoy soy fanático de la tecnología buena, pero la mala es tan mala que es difícil de explicar. Mi nieta tiene 18 años y está con dos o tres amigas, tres horas, no se dirigen la palabra, todo el tiempo con el celular, para mi todo eso juega muy en contra porque no disfrutan, es una tecnología malísima, la odio con toda mi alma", decía.

Luego, en este sentido, se refirió también a estos métodos que también se insertaron en el deporte: "La tecnología del automovilismo de hoy lo está cambiando y lo está matando, porque a cuánto estamos de bajar al piloto de Fórmula 1 y ande el auto solo, a nada. Hablo de automovilismo como también de otros deportes".

"En el fútbol, el error del referí es parte del fútbol y hoy está dibujado. Miro la hinchada gritar el gol y a los 30 segundo no es gol, quedas como un zapallo gritando", continuó y tuvo tiempo de elogiar lo hecho por la Selección argentina en Qatar, pero sobre todo al Dibu Martínez a quien llamó "un capo total" y a Lionel Messi.