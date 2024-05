El mensaje de Musso a Scaloni tras ser campeón de la UEFA Europa League: "Me siento..."

Atalanta brilló durante los 90 minutos y se quedó con un merecido triunfo ante el equipo sensación de la temporada en el fútbol europeo. Gracias al triplete de Ademola Lookman, los italianos se despacharon con un 3-0 ante Bayer Leverkusen y dieron la vuelta olímpica en el Aviva Stadium de Dublín, Irlanda.

Tras el partido Juan Musso, quien culminó la final con la valla invicta y, además, fue el arquero que menos goles recibió a lo largo de la UEFA Europa League, enfrentó los micrófonos de ESPN. El argentino, campeón de la Copa América, reveló parte de la charla que tuvo con la figura del encuentro y, además, aprovechó para enviarle un mensaje a Lionel Scaloni.

Mirá el video

Sobre el nigeriano nacionalizado inglés, que se llevó la pelota a su casa, contó: “Le dije a Lookman que si hacía un gol, ganábamos la copa porque el arco en cero lo íbamos a tener. Después hizo tres, exageró. Je. Es un fuera de serie y aparte una persona extraordinaria. Lo quiero mucho”.

Al ser consultado sobre si hanló, o no, con director técnico de la Selección argentina, Musso manifestó: "Con Scaloni no hablé. Ellos saben que estoy preparado y siempre quiero estar. Se los he hecho saber siempre que me han preguntado. Muchas veces no me ha tocado jugar o he estado en la tribuna y yo siempre quise estar. La Selección es mi prioridad, es mi sueño más grande".

"Me tocó estar en la Copa América que ganamos, que fue histórica. Fui feliz cuando ganaron el Mundial, se lo merecían. Es un grupo fantástico. Yo me siento parte, siento que es cuestión de tiempo. Pasaron cosas que seguramente quedan atrás y siento que en cualquier momento volveré. Lo sé", añadió el exarquero de Racing.

Para finalizar, Musso sentenció: "Antes del Mundial tuve una lesión y tuve momentos que pasé sin jugar. Son cosas que ya quedaron atrás porque hoy me siento en el mejor momento de mi carrera. Me siento listo para el llamado de Scaloni".