El mea culpa de Palacios tras el primer gol de Atalanta en la final: "Era mi..."

Atalanta fue ampliamente superior al Bayer Leverkusen y se quedó, merecidamente, con el título de la UEFA Europa League. En el Aviva Stadium, de Irlanda, el elenco italiano se impuso ante el flamante campeón de la Bundesliga por 3-0 gracias a los tantos convertidos por Ademola Lookman.

Uno de los que habló luego de la dolora derrota de su equipo fue Exequiel Palacios. En zona mixta, el campeón del Mundial de Qatar 2022 con la Selección argentina dijo presente ante los micrófonos de ESPN. Allí dio su punto de vista sobre lo ocurrido en el primer gol del elenco italiano.

Mirá el video

Al ser consultado sobre si tenía algún tipo de reproche por su respuesta en el gol que abrió el camino del triunfo para Atlanta, el mediocampista contó: "Sí. Porque era mi marca y no estuve rápido para hacer la cobertura. Me agarra parado y a él en carrera, me aparece de atrás".

"Cuando quiero girar para verlo, él ya había metido la diagonal. La pelota había estado del otro lado, fue en un centro, cuando me quiero meter para adelante quedó lejos de la jugada y como último hombre atrás. Pasa entre las piernas de un jugador nuestro, cuando quiero girar me agarra mal parado", agregó Palacios.

Para finalizar, a la hora de hacer una análisis del encuentro, sentenció: "Desde mi punto de vista ellos vinieron con su manera de jugar, que es estar uno contra uno en todos los sectores de la cancha. Desde mi punto de vista nunca estuvimos en partido. Ellos estuvieron más rápido, más atentos a la segunda pelota, sabían a lo que estaban jugando y nos cortaron la triangulación en mitad de cancha. Ellos estuvieron en todo momento bien en esas coberturas. Son merecidos campeones y felicitaciones a ellos".