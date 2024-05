El categórico mea culpa de Casco, único integrante de River que dio la cara tras la eliminación ante Temperley: “Pedirles disculpas porque es un…”

Luego de la dura caída en la Copa Argentina con Temperley, Milton Casco fue el único representante de River en hablar con los medios para explicar qué ocurrió en Mendoza. El defensor dio la cara, respondió cada una de las consultas que le realizaron y le envió un sentido mensaje a los hinchas millonarios con mea culpa incluido.

"Un sabor muy amargo, no esperábamos este resultado. Temperley se paró bien dentro de la cancha, nos cortó los circuitos de juego. Manejamos la pelota mucho tiempo y no pudimos fluir como lo hicimos siempre y nos encontramos con ese gol al final que les dio la oportunidad de llegar a los penales", expresó ante los medios.

Luego reveló que en la previa no practicaron penales, una situación que generó más críticas: “No, no. Por ahí se ponen a patear los chicos pero no específicamente para este partido. Demichelis nos dio tranquilidad, nos dijo que era un golpe duro, pero tenemos muchas cosas por delante. Esta institución no deja lamentarte así que tenemos que preparar para lo que viene ya”.

"Primero y principal, pedirles disculpas, porque es un resultado que no esperábamos. Pero que se queden tranquilos, porque hay un gran plantel con buenísimas personas, con buenísimos jugadores y que lo que viene lo vamos a afrontar de la mejor manera, agregó con sinceridad.

Para cerrar, reflexionó: "Cualquier derrota es dolorosa, la idea nuestra era pelear los tres torneos que teníamos por delante, en este nos tocó quedar eliminados así que ahora tenemos que poner las cosas que vienen en la balanza y seguir para adelante. Esta institución exige ganar todo el tiempo, en cada partido que jugamos salimos a ganar, pero hay veces que se puede y otras que no, pero siempre la intención es ir para adelante y ganar".