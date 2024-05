Caruso Lombardi renunció como DT de Miramar Misiones: el motivo de su ida tras el repudiable insulto a un árbitro

El ciclo de Ricardo Caruso Lombardo en el fútbol de Uruguay fue tan intenso como fugaz. A poco más de un mes de su presentación oficial como nuevo director técnico del Miramar Misiones, que fue el 9 de abril, el argentino dio un paso al costado en sus funciones luego de la expulsión que recibió como consecuencia de su repudiable insulto al árbitro del encuentro.

El pasado lunes su equipo cayó derrotado 2-1 ante Liverpool, campeón defensor del título, y el DT vio la tarjeta roja. ¿El motivo? los inoportunos dichos que tuvo contra el juez del partido, a quien denominó como “Negro de mierda, jetón”. A raíz de lo sucedido, y mientras esperaba por conocer su sanción, tomó la decisión de culminar su ciclo en la institución que viene de conseguir el ascenso en la última temporada.

Caruso obtuvo un triunfo, un empate y cuatro derrotas en los seis partidos que dirigió a Miramar Misiones.

Ante esta situación, en su diálogo con el programa 100% Deporte de Sport 890, Caruso Lombardi explicó su decisión: “Mi posición es irme de Miramar Misiones. Yo no puedo estar cinco partidos sin dirigir a mi equipo. Me van a dar cinco partidos de suspensión porque van a usarme de ejemplo. Ayer tuve un día amargo”.

Posteriormente, el DT añadió: “Yo me doy cuenta cuando los árbitros me tratan mal. Siento que le caigo mal. Vengo de un país donde estoy enfrentado al poder, estoy enfrentado a full con Claudio Tapia, quien es amigo del presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (Ignacio Alonso Labat)”.

“Los árbitros y los cuartos están muy celosos con el tema mío después del partido con Nacional. Yo no estoy cómodo, no me siento bien. Me ponen 70 micrófonos, la cámara enfocándome todo el tiempo, esperando algo mío. No quiero perjudicar al club. Yo no soy de protestar de la forma que lo hice el lunes. Reaccioné mal y son cosas que no me suelen pasar a mí”, sentenció Caruso Lombardi.