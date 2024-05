La tremenda sentencia de Sergio Hernández sobre la vida de Messi: “Tenés todo, pero…”

Sergio Hernández, histórico entrenador del seleccionado argentino de básquet, dio una entrevista en Super Deportivo Radio, donde le preguntaron sobre si conocía a Lionel Messi y terminó dejando una frase que refleja la realidad que atraviesa el astro argentino por su fama. La Pulga causa furor en cada lugar público en el que se muestra y no puede disfrutar de las cosas cotidianas que tiene la vida como ir a un supermercado a comprar la comida.

"Una sola vez hablé con Messi. Fue una charlita de dos minutos. Le pregunté y le conté que estando en el Mercado San Miguel, un lugar emblemático de Madrid, donde va todo el mundo, pensaba y reflexionaba: '¡Pensá que Messi no puede hacer, disfrutar esto y nunca va a saber lo que es esto!' Vos sos Messi, tenés todo a disposición, pero no podes hacer nada", expuso Oveja Hernández sobre lo que significa el fenómeno de la Pulga a cada lugar que asiste.

"Eso se lo comenté a él y me dijo que era muy duro, pero que en su momento en Barcelona podía moverse, porque ya se habían acostumbrado a verlo. ¿Vos sabes lo que es tener todo y no poder hacer nada y no ir a ningún lado? Es realmente estresante. Eso lo pone en un lugar aún mas valioso, porque no pierde la cordura. El se mantiene calmo, sereno y equilibrado", elogió el entrenador que por el momento está sin trabajo.

Acostumbrado a mostrarse reflexivo y dialogar sobre cuestiones que tienen que ver mucho con la vida personal, el Oveja considera que Messi le enseña a todos que no hay que imitarlo y que transmite un mensaje de que nadie vale por lo que hace cada uno, ni tampoco por lo que tiene a nivel material. "Leo no usa al fútbol como medio para ser millonario, famoso o para dar ejemplo", aseguró el técnico argentino.

Cuando le consultaron a Hernández sobre qué le preguntaría a Messi, no dudó en hacer referencia a la motivación de seguir adelante en la vida cuando realmente el argentino ya lo tiene todo servido. "¿Qué le pasa a alguien que sus bisnietos están salvados económicamente? ¿Cómo vive su cabeza? ¿Cómo encuentran en su motivación el esfuerzo para seguir adelante? ¿Cómo conviven con algo que el resto de los humanos pensamos y es uno de los nuestros motores? En fin... ¿Qué le pasa a una persona que no tiene ninguna necesidad económica?", se preguntó el Oveja.