La durísima frase de Guede, DT de Argentinos, tras el 0-3 ante Racing: "Hoy fuimos un..."

Argentinos Juniors sufrió una derrota dolorosa frente a Racing Club en el Cilindro de Avellaneda. Los dirigidos por Gustavo Costas se quedaron con el encuentro de la segunda fecha tras una goleada por 3-0. Gastón Martirena, Johan Carbonero y Roger Martínez fueron los goleadores de la noche para decretar la victoria de la Academia después del 4-4 fatídico en Córdoba ante Belgrano.

La Academia fue superior en el desarrollo del encuentro y dejó sin chance alguna a los de Pablo Guede, quien dejó varias declaraciones con autocrítica y sin piedad por el nivel de sus jugadores. "Hoy no estuvimos a la altura. El primer tiempo fuimos un desastre. El peor primer tiempo que hicimos. Vamos a tener que ajustar las clavijas. En el primer tiempo no fuimos nosotros y eso me duele. Por supuesto que Racing te puede hacer tres goles pero nosotros no podemos jugar así", apuntó el entrenador del Bicho.

Los de la Paternal no tuvieron respuestas frente a la goleada de los de Costas y el propio Guede reconoció que la Academia "es el primer equipo que en los más de 20 partidos que nos supera así". Además, advirtió el gran déficit que tuvieron sus jugadores y que provocó la victoria de los locales: "Desde lo actitudinal Racing nos pasó por encima. Yo no dudo ni esto de los jugadores que tengo".

Sobre alguna de las críticas que recibió su equipo en la previa, las que alertaban que al Bicho le faltan variantes en el banco de suplentes, Guede fue muy claro: "No nos hace falta recambio. Somos los mismos de hace un mes. No veamos fantasmas donde no los hay". Ahora, deberá preparar el partido frente al puntero con puntaje ideal, River, del próximo sábado en el Diego Armando Maradona desde las 15.

Pablo Guede fue puesto en tela de juicio luego de la temprana eliminación que tuvo Argentinos en la Copa Sudamericana. El Bicho quedó sin chances de pasar a la siguiente ronda en la quinta jornada tras caer por 4-0 ante Corinthians. Ahora, jugará la sexta fecha frente a Nacional de Paraguay para cerrar el grupo ya sin nada en juego entre ambos equipos. En lo que resta del año, solo le queda la Liga Profesional y la Copa Argentina, donde debe medirse ante Atlético Rafaela en los 16avos de final.