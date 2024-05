La durísima crítica interna a Caruso Lombardi por los insultos al árbitro en Uruguay: "No me representa a mi ni al club"

Ricardo Caruso Lombardi está en el centro de las críticas. El entrenador de Miramar Misiones de Uruguay fue duramente criticado por la actitud que tuvo para con el árbitro de la derrota de su equipo por 2 a 1 ante Liverpool como visitante.

El juez expulsó por doble amarilla a uno de sus jugadores sobre el final y el DT estalló de furia. Por la aireada protesta, Caruso Lombardi también recibió la segunda amarilla y se fue expulsado, motivando a la frase por la cual se ganó el repudio generalizado. Mientras el árbitro Javier Freres le mostraba la roja, el DT le decía: "Ni foul fue. Te van a aplaudir ahora, te van a aplaudir. Jetón. Negro de mier... Jetón. Mirá el VAR. No me voy a ir".

A pesar de que el entrenador le ofreció unas disculpas públicas al árbitro en las redes sociales, aún así su arrepentimiento no bastó para acallar las fuertes críticas que recibió desde el seno mismo del club, que ahora analiza aceptar o no la renuncia que puso a disposición el argentino.

El revés más fuerte de Caruso Lombardi llegaría luego, este martes, cuando el representante que acercó y sugirió la contratación del DT, Edgardo Lasalvia, habló al respecto y lo criticó duramente. El también dirigente de Miramar Misiones, señaló: "No estoy de acuerdo con lo que dijo. No me representa a mí, ni al club. Miramar tiene que mejorar deportivamente para salir de donde esta. Yo lo presenté para traerlo, me había parecido una alternativa buena. Se arrepintió automáticamente", explicó Lasalvia sobre el insulto y posterior pedido de disculpas,

En diálogo con Minuto 1-Carve Deportiva, agregó: "A él lo miramos todos, tiene que transmitir tranquilidad. Yo veo a un Miramar más preocupado por lo que cobran los jueces que con lo que generamos. Un equipo que haga tiempo a mí no me gusta ni representa. Prefiero perder en la cancha que ganar todos colgados del travesaño, porque eso a la larga o a la corta nos va a hacer ganar menos puntos".

Luego, agregó: "A Caruso lo trajimos para estar todo el año y que en junio pueda incorporar los refuerzos que considere. Nos faltan jugadores para competir dignamente en Primera División. No perdemos ni ganamos por los árbitros, menos dirigirnos de esa manera".

Por último, sentenció: "Tiene muy buenas ideas, pero no se contrasta con lo que hizo ayer en la cancha y con otras declaraciones. Él se equivocó y lo reconoció. Siente que puede haber una persecución por su mala relación con Claudio Tapia en Argentina".