Gigante a los 22 años: Santiago Lorenzo, el mendocino que clasificó a los Juegos Olímpicos de París 2024

El 26 de julio comienzan los Juegos Olímpicos de París 2024 y días atrás fue noticia a nivel nacional que un mendocino logró clasificar en tenis de mesa. Se trata del sanrafaelino Santiago Lorenzo, quien habló con MDZ Radio 105.5 FM. Santiago tiene apenas 22 años y escribió una de las páginas más importantes del deporte mendocino cuando se consagró campeón preolímpico tras vencer a Nikhil Kumar de Estados Unidos, a quien superó 4 sets a 1 en la definición.

Lorenzo comentó que para clasificar atravesó "una competencia dura, ya sabíamos de antemano lo que era un Preolímpico. A mí me había tocado estar, pero no me había tocado nunca jugarlos. Estuve porque el último fue en Rosario. Así que había vivido esa experiencia y, por lo que me habían contado, también sabía lo que era el torneo, probablemente, más duro para jugar a nivel mental acá en América. Creo que fui bien preparada y eso me ayudó a jugar a un nivel muy alto".

El deportistas continuó: "Me tocó una llave dura. El dominicano con el que me tocó jugar en primera ronda fue el mismo que en el Preolímpico para Tokio 2020 jugó la final con Horacio Cifuentes y con Gastón Alto. La semifinal con un chileno que hoy en día es el que está mejor ubicado de América, fue el partido más duro, más parejo. La final con un estadounidense que, por suerte, pude dominar desde el principio y eso me ayudó bastante".

A Santiago Lorenzo le preguntaron en Recalculando, por MDZ Radio, qué pasaba en ese momento por su cabeza, a lo que respondió: "Cuando me empecé a alejar en la cabeza se me empezaron a cruzar los cables un poco, traté de volver rápido y traté de acelerar todo lo más que podía para pensar lo menos posible. Estaba fluyendo bastante mi juego y quería aprovechar eso. Por suerte no me frenó nunca, así que se terminó rápido el set que era lo que yo quería".

En cuanto al deporte en general, Lorenzo expresó que "el tenis de mesa no se ha profesionalizado en América, pero sí se han profesionalizado los jugadores. Los 20, 25 mejores jugadores de América estamos todos viviendo en Europa, todos jugando ligas en Europa, todos viviendo de esto, y eso es muy bueno para el tenis de mesa. Ojalá que se profesionalicen las federaciones, porque ha ocurrido al revés de como yo pienso que debería haber pasado, que es que primero se profesionalicen las federaciones, las instituciones y después los jugadores". Agregó que, igualmente, "muchas federaciones están en esa transición. Pero para los jugadores significa estar mucho tiempo afuera, estamos ocho, nueve meses fuera del país con muchísimo viaje. Este año ha sido en especial muy duro, porque yo también estaba buscando una clasificación por ranking, que tenía chances, entonces fue competir lo más que se podía para ver si llegaba por ahí también".

"Vivo en Portugal y juego en un club de Francia. Vivo con Horacio Cifuentes, entrenamos en un centro de entrenamiento muy bueno de Portugal y los dos jugamos para clubes de Francia. Viajamos uno o dos días antes del partido, jugamos y al otro día nos volvemos. Ese es nuestro trabajo, somos jugadores para el club de Francia. Los clubes no exigen entrenar en el club, sino que hay centros de entrenamiento distribuidos por Europa donde están concentrados los jugadores", dijo Lorenzo sobre la actualidad de su vida.

En relación a sus expectativas, Santiago expresó: "Desde lo deportivo espero llegar lo mejor posible, pero con la tranquilidad de ya haber cumplido el objetivo que es estar. Así que el objetivo está cumplido, en parte, y ahora es llegar lo mejor posible y hacer la mejor tarea posible en París. En lo personal, no sé qué me voy a encontrar, van a ser mis primeros Juegos Olímpicos, al ser chico también la idea es disfrutar todo lo que pueda, vivir esta experiencia que son pocas en la vida bien, y ojalá que se repita".

Santiago Lorenzo le recomendó a los oyentes y lectores “que disfruten de este deporte que la verdad que tiene un ambiente una una gente en general muy buena, una cantidad de fanáticos también muy grande, que por ahí sorprende a los que no están metido en el tenis de mesa. A los más chicos, obviamente, que se sumen, que entrenen, que sigan el sueño de estar en un juego olímpico, de estar en un panamericano, o de ser selección menor, o de ser selección mayor, el que sea pero perseguirlo hasta el final que después todo trae recompensas”.

Escuchá la entrevista completa