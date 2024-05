Camila Giorgi, bajo investigación y ahora acusada de robar muebles

El pasado lunes 7 de mayo la tenista italiana Camila Giorgi apareció en los registros de la Federación Internacional del Tenis como jugadora retirada. Con 32 años y sin dar declaraciones al respecto, luego de ello la hija de un argentino ex combatiente de Malvinas desapareció del radar y nadie pudo contactarla, dando pie a que surgieran algunas hipótesis. La WTA quiso comunicarse con ella y su familia, pero ni la protagonista, ni su hermano (encargado de las relaciones públicas), ni su padre, que también es su entrenador, dieron señales. Entonces surgieron algunas teorías, a las que ayer se sumó una nueva: está acusada de robar muebles por un valor de 100.000 euros.

Giorgi se fue de Calenzano, Italia, donde vivía y nadie conocía su paradero. Resulta que su condición de jugadora retirada la eximía de controles antidoping y algunos creen que a eso se debía su retiro. Además, la italiana está siendo investigada por supuestamente haber falsificado certificados de vacunación de Covid-19. Camila Giorgi tardó más de tres días en notificar algo de su presente y subió a sus redes sociales el siguiente texto: “Por favor, confíen en esta cuenta para información verdadera. A mis queridos fanáticos: estoy feliz de anunciarles formalmente mi retiro del tenis. Estoy muy agradecida por todo el maravilloso amor y apoyo que me dieron durante todos estos años. Aprecio todos los hermosos recuerdos. Ha habido muchos rumores inexactos sobre mis planes futuros, por lo que espero brindar más información sobre las excitantes oportunidades que se avecinan. Es un placer compartir mi vida con todos ustedes. ¡Vamos a continuar este viaje juntos! Con mucho amor, Camila”.

Camila y su papá Sergio Giorgi, excombatiente de Malvinas. (Foto: archivo)

Acusada de robar muebles

Pero los “rumores inexactos” no solo perduraron, sino que se acrecentaron. Ayer, el dueño de la propiedad que Giorgi alquilaba en Calenzano acusó a su familia de haberse fugado con muebles de la casa de alto valor. “No sólo se fueron sin decir nada con seis meses de alquiler impago, sino que hicieron desaparecer la mitad de nuestros muebles. Alfombras persas, muebles finos e incluso una mesa antigua de media tonelada. Estamos hablando de daños entre 50 y 100 mil euros”, dijo el propietario.

Además, el protagonista confesó haber intentado contactar a Sergio Giorgi, padre y entrenador de la tenista y ex combatiente de Malvinas. “Le escribí que al menos debían devolvernos nuestras cosas, él respondió de manera despectiva diciendo que eran objetos de poco valor. Un comportamiento odioso para quienes como yo hemos sufrido daños económicos, pero también emocionales. No puedo saber cuánto es cierto ni cuánto le debe Camila al Estado, pero sé lo que nos debe a nosotros. Esos objetos forman parte de la vida de mi madre y de la mía: los quiero recuperar, al menos hasta este punto, dado que hemos perdido la esperanza por los miles y miles de euros de alquileres atrasados”, fue el mensaje que esbozó sin suerte.

El único posteo de la tenista en las últimas semanas. (Foto: @camila_giorgi_official)

Aparentemente, el dueño de la casa había tomado conciencia hace unos meses, cuando los vecinos le comentaron que un camión de mudanza había llegado a la propiedad. No sospechaba lo que harían los Giorgi y tampoco lo podría haber previsto: “Cuando llegué no quedaba nadie y la casa estaba medio vacía. En el jardín, sin embargo, había otros muebles y alfombras apiladas unas sobre otras. Probablemente ya habían llenado los camiones y ya no sabían dónde ponerlos”, explicó quien le dijo a medios italianos que no quiere hacer denuncias para no perder “más tiempo ni recursos”.

La italiana fue 26º del ranking en 2018. (Foto: camila_giorgi_official)

Lo cierto es que ni Camila Giorgi ni su padre Sergio se pronunciaron al respecto. En dos semanas, la tenista solamente hizo una aparición en redes sociales para confirmar su retiro y desmentir otros rumores. No se conoce su paradero, aunque estiman que se trata de Estados Unidos. Giorgi acumula 4 títulos WTA y llegó a ser Top 30 del ranking, pero su mejor nivel tenístico ha quedado lejos y hasta el mes pasado, antes de su sorpresivo retiro, estaba fuera de las 100 mejores raquetas. Ahora, en un presente tan misterioso como controversial, es investigada por fraude, se sospecha que quiso evadir controles antidoping y está acusada de robar más de 100.000 euros en muebles. La víctima del hurto y propietario de su antigua casa en Calenzano, por lo pronto, desconfía totalmente: “Creo que ella lo había organizado todo hace tiempo, si no, no se lleva una grúa y camiones para vaciar una casa. Ella debió pensarlo durante mucho tiempo”, les dijo a medios italianos.