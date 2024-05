Turismo Carretera: luego de 14 años, un carismático piloto deja Ford y se sube a un Chevrolet

Este fin de semana el Turismo Carretera volverá a tener acción. El autódromo de Concepción del Uruguay será el escenario de la sexta fecha de la máxima donde se producirá un particular hecho ya que luego de 14 años defendiendo a Ford, Nicolás Bonelli deja el óvalo para correr con el Chevrolet que dejó libre Facundo Ardusso en el equipo RUS Med Team.

El posteo de Bonelli en las redes sociales.

El entrerriano, que será local este fin de semana, explicó los motivos de su decisión: "Decidimos cambiar de marca por cuestiones presupuestarias, ya que el auto es de nuestra propiedad, y eso me permite seguir estando en la categoría. Han sido 14 años ininterrumpidos con la marca Ford a la cual intenté representar siempre de la mejor manera, y seguiré representando en el futuro"

"Esto es momentáneo, hasta que terminemos de armar el Mustang con el cual estamos haciendo una inversión importante para poder ponerlo en pista más adelante. Gracias al equipo por darme la oportunidad, a todos los sponsor e hinchas por entender la situación, y los espero en una fecha más que especial en Concepción del Uruguay, donde buscaremos ser grandes protagonistas para darle una alegría a toda nuestra gente", agregó Nico en un extenso comunicado escrito en su perfil de Instagram.

El Chevrolet que correrá Bonelli este fin de semana.

Mauro Medina, titular de la estructura, contó: “Nosotros le alquilamos el chasis de la Chevy. Yo le aseguré que le seguiría pagando por el Chevrolet aunque nadie lo alquile, así él puede continuar corriendo este año”. Luego de la salida del Flaco de Las Parejas, la idea central era que Josito Di Palma se suba a ese auto pero, al no poder concretarse, será Bonelli quien lo ponga en pista.

"La baja de Josito no quita que no sea parte del equipo en el futuro. En cuanto terminen sus compromisos a fin de año veremos si podemos llegar a algún acuerdo. Josito es un piloto que siempre tenemos en carpeta. ¿Por qué no lo buscaríamos el año que viene?”, le dijo Medina a SoloTC, dejando la puerta abierta para un futuro desembarco.