La ¿sorpresiva? respuesta de Guillermo Barros Schelotto ante el llamado de Independiente

Tras la salida de Carlos Tevez como director técnico de Independiente, en Avellaneda comenzaron la búsqueda de su sucesor. El Apache tomó la decisión de renunciar el pasado viernes y se despidió finalmente este domingo al dirigir su último partido frente a Platense, en un aburrido empate sin goles.

En la rueda de prensa posterior al encuentro disputado en el Ciudad de Vicente López, Tevez decidió no responder a preguntas por parte de los periodistas y solo dio un mensaje por su propia cuenta. “Quiero agradecer a la dirigencia por haber confiado en mí. Es un día triste y es algo que me duele. Quiero agradecer el apoyo de los jugadores y todas las personas que trabajan en club. Me trajeron para salvar a Independiente del descenso y lo logramos”, comentó el Apache antes de retirarse.

Tevez durante su último partido como DT de Independiente. (Foto: archivo)

Ahora, la gran disyuntiva que tiene la dirigencia de Independiente es quién lo reemplazará. En las últimas horas, la dirigencia con Néstor Grindetti a la cabeza se contactó con Guillermo Barros Schelotto para hacerle saber su interés. El exentrenador de la Selección de Paraguay contestó y, lejos de desestimar la posibilidad, pidió dos días para dar una respuesta sobre el ofrecimiento del Rojo.

Es sorpresiva la respuesta del Mellizo porque los últimos llamados que recibió de clubes argentinos, como fue el de Racing cuando echaron a Fernando Gago, siempre emitió la misma respuesta: no es momento de dirigir en Argentina. Ahora, después de estar casi un año sin trabajar como DT, los Mellizos ya tienen el interés de Independiente sobre la mesa y deberán responder dentro de los próximos días debido a la urgencia del Rojo.

Este mismo año, Barros Schelotto fue buscado por San Lorenzo para reemplazar a Ruben Darío Insua, pero rechazó la propuesta del presidente Marcelo Moretti. El mismo argumentó que no era el momento y que estaba esperando otros ofrecimientos. La última experiencia que tuvo fue el año pasado con la Selección paraguaya, donde dirigió 17 partidos en los que ganó cuatro, empató cuatro y perdió nueve. Después de ser echado en septiembre de 2023, se mantuvo lejos de la actividad.

El otro entrenador que le interesa a Independiente es Julio Vaccari, que acaba de ser destituido de su cargo en Defensa y Justicia. De todas maneras, no tendría intenciones de ponerse el buzo de Independiente y estaría descartado más allá de que todavía no dio su respuesta final. Por el momento, el Rojo pondrá a Hugo Tocalli como entrenador interino hasta que pueda contratar a un nuevo técnico.