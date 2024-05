El repudiable insulto de Caruso Lombardi al árbitro que lo expulsó, y su posterior pedido de disculpas: "Me siento avergonzado"

Ricardo Caruso Lombardi tuvo otra jornada para el olvido en Uruguay. EL entrenador de Miramar Misiones presenció una nueva derrota de su equipo, esta vez como visitante del último campeón del fútbol uruguayo, Liverpool, por 2 a 1 en el estadio Baldevere, por la fecha 13 del apertura uruguayo.

El encuentro contó con la particularidad de que el equipo de Caruso Lombardi terminó con dos futbolistas expulsados y hasta él mismo vio la roja, por la vehemencia con la que reclamó que no había sido falta la segunda expulsión (que fue por doble amarilla) en el minuto 94.

Sin embargo, no el reclamo en sí mismo la noticia sino el repudiable exabrupto con el que insultó al árbitro Javier Freres, con un fuerte contenido racista. Mientras el juez expulsaba a su jugador, el DT comenzó a gritarle que vaya al VAR (no puede hacerlo reglamentariamente porque era tras una amarilla).

Cansado del reclamo, el juez le mostró la segunda amarilla (ya lo había amonestado por lo mismo) y roja, lo que desató la ira del DT, que comenzó a gritarle. "Ni foul fue. Ah te van a aplaudir ahora, te van a aplaudir. Jetón. Negro de mier... Jetón. Mirá el VAR. No me voy a ir". Hasta no irse, el árbitro no reanudó el juego para luego finalizarlo.

En el día de hoy tuve un exabrupto en el final del partido con el juez Javier Ferez ,le pido disculpas públicamente por usar palabras que no corresponden , más allá del enojo me siento avergonzado , por estar con las pulsaciones a mil no debo actuar de esa manera. — R Caruso Lombardi (@LombaCaruso) May 20, 2024

En las redes sociales, el DT luego se disculpó con el árbitro por la frase con la cual lo insultó: "En el día de hoy tuve un exabrupto en el final del partido con el juez Javier Ferez, le pido disculpas públicamente por usar palabras que no corresponden, más allá del enojo me siento avergonzado, por estar con las pulsaciones a mil no debo actuar de esa manera".

Miramar no levanta cabeza. Marcha último en el apertura con 8 puntos en 13 partidos disputados y tan solo una victoria en todo el torneo. Con este resultado, alcanzó su cuarto partido al hilo sin victorias y solamente sumó 1 punto de los últimos 12 posibles. Además, es uno de los tres equipos que estaría descendiendo a la segunda división por promedios pero puede salvarse ya que al ser recién ascendido divide distinto.