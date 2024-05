La confesión de Weigandt sobre lo que Messi le enseñó en Inter Miami

Marcelo Weigandt, uno de los nuevos refuerzos del Inter Miami, estuvo ante los micrófonos de la prensa en la previa de lo que será el partido de la fecha 11 de la Major League Soccer entre las Garzas y New York Red Bulls. El defensor argentino que llegó en el mes de marzo y en calidad de préstamo desde Boca Juniors se refirió a la enseñanza que le dejó Lionel Messi luego de su llegada a la ciudad norteamericana.

"De Messi aprendí que hay que tener los pies sobre la tierra, es una persona con la que se puede hablar tranquilamente. Tuve grandes figuras como compañeros, pero Messi es especial, es algo que todos quieren estar cerca de él y compartir cosas. Es una persona sencilla y humilde, es un amor de persona. Siempre dice palabras para sumar, es algo tan lindo que alguien así se fije en los chicos y esté en cada detalle", aseguró el Chelo sobre el astro argentino.

El Chelo en acción con la camiseta del Inter Miami en su debut. (Foto: archivo)

Con su corta experiencia en lo que va de la MLS, Weigandt confesó que no hay diferencias con respecto al fútbol argentino: "Cada partido tenemos que jugarlo como una final para lograr los objetivos que tenemos. No queremos que nos conviertan tan temprano, lo venimos trabajando. Lo positivo es que después nos afianzamos y marcamos goles. La defensa está muy sólida. La MLS es una liga muy competitiva que viene creciendo, no hay diferencias con el argentino".

El defensor argentino que todavía pertenece a Boca estará cedido por un año, con la posibilidad de que se extienda por otro año más. Cuando finalice su cesión actual, Inter Miami deberá responder si hará uso o no de la opción. Desde que desembarcó en tierras norteamericanas, Weigandt disputó 7 partidos (6 como titular). Por la MLS no conoce la derrota, pero sí sufrió en la Concachampions, donde los de Florida cayeron tanto en la ida como en la vuelta en los cuartos de final ante Monterrey.

Con respecto a Lionel Messi, este jueves fue elegido como el mejor jugador del mes de abril. El rosarino registró números increíbles: anotó 6 goles y aportó 4 asistencias en tan solo 4 partidos. Se anotó uno en el empate 1-1 ante Colorado Rapids y otro en la victoria 3-2 contra Kansas City. Además, marcó por duplicado en la victoria por 3-1 frente al Nashville y también le hizo un doblete en el 4-1 a domicilio ante New England.