Inter Miami va por otro bombazo: quiere a un campeón del mundo titular en la final ante Francia

En las últimas horas, Ángel Di María rechazó su vuelta al fútbol argentino. El campeón del mundo y titular en la final ante Francia decidió no volver por el momento a Rosario Central, luego de las amenazas que recibió su familia en el country privado Funes Hills Miraflores. “Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque sino le cagamos matando un familiar. Ni Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos”, había sido el terrible mensaje que le dejaron al padre de Ángel.

Teniendo en cuenta que Di María finaliza su contrato con el Benfica el 30 de junio del presente año, deberá tomar una decisión sobre su futuro en el corto plazo. Y en las últimas horas el ex Juventus recibió un llamado del Inter Miami, equipo que integra su gran amigo Lionel Messi. Según informó el periodista Gastón Edul en el programa Dale al Medio de TyC Sports, por ahora solo se trató de un simple contacto para conocer la situación del argentino, quien no desestimó la posibilidad.

Mirá el video

Para contar con el rosarino, Inter Miami deberá cuadrar bien la parte económica. Hoy ya tiene ocupado el cupo de los jugadores franquicias, donde se encuentran Messi, Sergio Busquets y Leonardo Campana. Además, la plantilla está compuesta de altos salarios como los de Luis Suárez y Jordi Alba, ambos en la categoría de jugadores internacionales mayores de 23.

La intención del club norteamericano era recibir un mensaje positivo por parte de Fideo, pero rápidamente dio a conocer su prioridad. Di María tiene la intención de quedarse en el elenco portugués, ya que su primera opción era regresar a Rosario Central, y caída esa posibilidad activó su plan B: seguir en Benfica. Esto será posible si le ofrecen extender su vínculo cuando finalice la temporada, caso contrario tendrá que buscar un nuevo equipo y allí el Inter Miami se frotaría las manos.

El autor de goles importantes con la camiseta del seleccionado argentino se mantiene expectante ante un ofrecimiento del club portugués. El conjunto que dirige Roger Schmidt quiere volver a estar entre los mejores de Europa en la próxima temporada y mantener a Fideo sería fundamental para conseguir este objetivo. Para eso seguramente deberá jugar la fase previa de la Champions League, ya que no clasificaría a la fase de grupos de manera directa debido a que está a 5 puntos del líder Sporting de Lisboa, con 9 puntos por jugarse.