El escandaloso cruce entre Canelo Álvarez y Óscar de la Hoya: "Que no se le olvide a este imbécil que..."

Saúl 'Canelo' Álvarez, campeón del peso supermediano, acusó a Óscar de la Hoya de robarle dinero a los boxeadores que maneja durante un agresivo debate en el que, además de intercambiar ofensas, estuvieron a punto de irse a los golpes. Ambos tuvieron una disputa legal en 2020, cuando el mexicano demandó por incumplimiento a la promotora Golden Boy y DAZN.

El nacido en Guadalajara pidió 280 millones de dólares como indemnización por considerar que el empresario lo bloqueó para pelear por varios meses y le causó así cuantiosas pérdidas económicas: “A este imbécil, intento de persona que tengo a lado, que no se le olvide que vine a Estados Unidos siendo ya 'el Canelo'. Él solo lucró con mi nombre, ganó dinero por mí".

CANELO WENT OFF ON OSCAR DE LA HOYA uD83DuDE33 pic.twitter.com/Lp6SckwLuw — ESPN Ringside (@ESPNRingside) May 1, 2024

"Solo le roba a sus boxeadores”, enfatizó durante la conferencia previa al combate con Jaime Munguía, este sábado en la ciudad estadounidense de Las Vegas, y agregó: "Este es una lacra del boxeo. Quien esté con él, meta a su abogados porque seguramente les está robando y a lo único que viene es robarle la atención a Jaime Munguía, no viene a promoverlo".

DAZN y Álvarez firmaron en 2018 un contrato por 11 peleas en 5 años a cambio de 365 millones de dólares, que lo convirtió por entonces en el deportista mejor pagado del mundo. Al final, Canelo logró desligarse de Golden Boy Promotions, pero su disputa personal con De la Hoya continuó. El expúgil, quien obtuvo la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Barcelona'92, manifestó que Álvarez no ha dejado de insultarlo y difamarlo.

Canelo: ¡Tú no haces nada! uD83DuDE21

De La Hoya: ¡Yo lo escribí! uD83DuDE20

Munguía: uD83DuDE0E uD83CuDF7F #CaneloMunguia pic.twitter.com/R5T8nlYHDq — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) May 2, 2024

"Creo que debo de responder al que ayudé a ser una estrella. Tengo respeto por Canelo como boxeador, pero me ha faltado el respeto los últimos meses. En mi vida he cometido muchos errores, de los que me he rehabilitado. Quién carajos es el desleal aquí? El que brinca de promotor en promotor, de contrato en contrato con estaciones de televisión", dijo.

Luego, en la misma línea, redobló la apuesta: "Creo que queda claro quién es el malagradecido. Jamás recibí un gracias cuando le conseguí el que era el contrato más grande de su carrera, que se pudra, al carajo".