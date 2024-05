Qué regalos le dio el hincha de River que invadió el campo a Armani: "Le di dos cosas que..."

El reloj del estadio Monumental marcaba 40 minutos de la primera etapa cuando se vivió un momento particular. Un hincha de River tomó la decisión de evadir la seguridad, saltar al campo de juego y dirigirse hacia el arco defendido por Franco Armani. En la mano, llevaba un papel que soltó antes de ser interceptado por los agentes.

En el video que se viralizó en las redes sociales se puede apreciar como el joven tenía como único objetivo llegar a abrazar a su ídolo. Segundos antes de que abandonará el campo de juego, el arquero campeón del Mundial de Qatar 2022 se acercó para darle un abrazo y agradecerle el gesto.

Mirá el video

A poco menos de 24 horas de haberse vuelto viral, Lucas Squillaro habló con TyC Sports y contó, entre otras cosas, qué decía el papel que le entregó a Franco Armani en el borde del área: "Que lo quiero mucho, le agradecí todo lo que hizo por River desde principios de 2018".

Además, el joven reveló que optó por darle dos regalos al arquero que desde hace seis años defiende los tres palos de uno de los equipos más importantes de nuestro país. "Le di dos cosas que usaba yo de cábala para ganar la quinta Copa Libertadores", contó sobre el escudo y la imagen de una virgencita que ahora son propiedad del Pulpo.

"Le puse mi Instagram (@lucasquillaro_) y mi teléfono para que me contacte", añadió sobre el escrito. Para finalizar, al enterarse que recibió una sanción de dos años sin poder ingresar al estadio, sentenció: "Ya sabía que me iban a dar derecho de admisión, pero tenía entendido que era un año y no dos”.