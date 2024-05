La conmovedora revelación de Usyk por la que quebró en llanto tras vencer a Fury: “La última vez que…”

Oleksandr Usyk se impuso a Tyson Fury por puntos y se proclamó campeón mundial indiscutible de los pesos pesados en un emocionante combate celebrado en el Kingdom Arena de Riad. Es el primer boxeador que ostenta al mismo tiempo los cuatro principales cinturones de los pesos pesados y el primero desde el final del reinado de Lennox Lewis en abril de 2000.

Luego de la victoria, que la consiguió luego de que dos de los jueces lo vieron vencedor (115-112 y 114-113), mientras que el tercero la dio en favor de Fury (114-113). Después de obtener este récord, no pudo contener la emoción: "Extraño a mi padre. La última vez que me visitó fue en un sueño. Le dije: 'Oye, escucha. Tú vives allá, yo vivo aquí.' Por favor, no vengas por mí. Te amo".

Esto generó que rompiera en llanto y recibió un cálido aplauso de quienes estaban en el recinto: "Para mí es difícil cuando mi padre aparece porque lo recuerdo toda la vida. Sé que él está aquí, tal vez sentado allí (en la sala de prensa)". Este combate, en principio, se iba a disputar en febrero pero una lesión de su Fury postergó todo.

Ante esto, el ucraniano recordó todo el sacrificio hecho para subirse al ring: “Mi campamento inició en septiembre de 2023, noviembre, diciembre, trabajé durante nueve meses. Me perdí el Año Nuevo, el cumpleaños de mi hijo, el cumpleaños de mi otro hijo, me perdí el cumpleaños de mi hija, me perdí el nacimiento de mi hija".

"Me perdí todas las vacaciones familiares, todo el tiempo entrenando. Mi enfoque era sólo esta pelea, ahora estoy feliz de volver a casa", cerró el flamante monarca.