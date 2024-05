El contundente respaldo de Bochini a Tevez, en su despedida de Independiente: "No hay que olvidar que..."

Carlos Tevez ya había renunciado a la dirección técnica de Independiente pero decidió ser quien esté al mando del equipo este domingo cuando visite a Platense en el marco de la fecha 2 de la Liga Profesional de Fútbol. Tras el empate sin goles, el exjugador de Boca tomó el micrófono y despidió del club.

"Primero y principal, quiero agradecer a la dirigencia, al club Independiente por haber confiado en mí. Para mí es un día triste porque dejo a los muchachos, y creo que es algo que me duele. Quiero agradecer el apoyo incondicional de los jugadores, de toda la gente que trabaja en Independiente, de los utileros, no me quiero olvidar de ninguno, porque la verdad que no era fácil para lo que me trajeron... me trajeron para salvar a Independiente en un momento muy difícil", reconoció.

Los saludos para todo el mundo en el Rojo, a pesar de que Tevez no lo mencionó, tranquilamente pueden ser dirigidos también para Ricardo Enrique Bochini, voz autorizada en el club que en más de una oportunidad defendió al ahora exentrenador en los momentos en los que más críticas recibía.

La historia de Bochini para agradecer a Tevez.

Consumada la despedida, el ídolo del club usó su cuenta oficial en la red social Instagram para dejar un sentido mensaje de despedida para con Tevez, a quien le valoró la gestión al mando del equipo.

Con una foto de ambos en el predio de Villa Domínico, Bochini escribió: "Gracias Carlos Tevez, no hay que olvidar que agarraste en el momento más complicado. Dejaste todo por Independiente y lo sacaste adelante... Gracias de corazón".

Carlitos le devolvió el gesto compartiendo la historia en su propia cuenta de la misma red social.