La llamativa confesión del Diablito Echeverri sobre el apoyo de los hinchas de River: "Cuando me toca un córner, me..."

Claudio Echeverri se asentó definitivamente en la Primera de River y ya comienza a ser una pieza clave en el equipo de Martín Demichelis. Este sábado, el Diablito fue titular y con un gol abrió la goleada por 3 a 0 del Millonario sobre Belgrano de Córdoba, en el marco de la fecha dos de la Liga Profesional.

Al finalizar el partido, el juvenil brindó una entrevista en la que se mostró conforme con su rendimiento actual y su preparación. "Vengo entrenando muy bien, trato de dar lo mejor en cada entrenamiento para jugar los minutos que me toque jugar. Estoy muy contento porque tenemos un lindo grupo para competir”, señaló. Además, agregó: "Siempre hago doble turno. Pero estoy muy bien y el equipo también por esos estamos contentos".

Luego, dejó unos elogios para Miguel Borja, compañero de ataque en River. "A Borja cuando no le llega la pelota, empieza a hacer eso. Se desespera por hacer el gol y querer tener contacto con la pelota. Sabemos la clase de jugador que es, hoy no se le pudo dar, pero estamos muy contentos con pelo porque es un tremendo goleador", señaló.

Sobre si se siente titular e importante en el equipo, Echeverri eligió tomarlo con tranquilidad: "Todos somos muy importantes, nadie tiene el puesto asegurado acá. Siempre en la semana trabajamos todos muy bien para que al que le toque jugar, lo pueda hacer de la mejor manera. A nadie le gusta salir, uno quiere jugar siempre".

Por último, fue consultado sobre si siente el apoyo de los hinchas de River y Echeverri no dudo en agradecer y hasta confesar una particularidad del contacto con los simpatizantes."Siempre estoy muy agradecido con la gente del club y todos los hinchas. Yo estoy muy contento. Dentro de la cancha soy un hincha más, cuando me toca un córner o algo de eso, me pongo a cantar. Le agradezco a la gente de River por ese amor", sentenció.