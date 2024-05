La emoción de Franco Colapinto tras lograr un triunfo que ilusiona a todo un país

Luego de 19 años, un piloto argentino vuelve a ganar una competencia en la categoría previa a la Fórmula 1. La anterior había sido conseguida por José María López, en España cuando se denominaba GP2, y este sábado Franco Colapinto cortó esa extensa racha y le dio al país un triunfo épico, logrado en la última vuelta de la Sprint de la Fórmula 2 disputado en Imola.

Mirá el video

El nacido en Pilar, de 20 años, emocionó a todos en el podio y al bajarse contó sus primeras sensaciones: "Es una locura, una cosa única, veníamos en un año complicado que empezamos a dar vuelta después de los ensayos de Barcelona. El equipo me siguió apoyando, el auto estaba".

"Tuve una mala largada, me quedé patinando, pero luché hasta el final. De a poco me fui acercando hasta que tuve la posibilidad y no la desaproveché. Así se gana, en la última vuelta", dijo eufórico el joven talento que con los puntos sumados se metió dentro del top ten del campeonato de pilotos.

El argentino acumula 24 unidades en el torneo y avanzó del puesto 13 al noveno, a 44 puntos del líder, Zane Maloney. Este domingo, Colapinto largará noveno en la carrera larga que cerrará la cuarta cita del torneo en Imola y en la que buscará cerrar un fin de semana inolvidable en une escenario que le cae muy bien.