Dos ídolos de Independiente Rivadavia y Godoy Cruz palpitan el gran derby mendocino

Ídolos por dejar una huella. Una palabra pesada que no muchos tienen en el saldo que dejaron sus carreras deportivas. Felipe Canedo y Rubén Almeida tienen el privilegio de habérselas ganado por lo que lograron defendiendo a Independiente Rivadavia y Godoy Cruz con una particularidad: defendieron ambas camisetas. Ambos, ya desde otro lado pero con el privilegio de ser ex jugadores, palpitaron con MDZ la previa de un partido histórico.

"Los dos equipos llegan muy bien anímicamente aunque con diferentes motivaciones. Godoy Cruz hizo una estupenda Copa de la Liga Profesional, más allá de su eliminación. La Lepra tuvo un muy flojo debut pero arrancó muy bien ganándole a Lanús", dice de un lado Pitu. En una mirada similar está Popeye pero suma un extra: "Hay que ver cómo evolucionan los dos en este torneo largo. Uno hizo una gran campaña y arrancó mal, el otro, viceversa".

Con una enorme expectativa por delante, y una previa que se ha robado todas las miradas en una eterna semana, Almeida da su mirada sobre esto de si es o no el partido más importante del fútbol nuestro: "Es especial porque es el primero en la máxima categoría pero no creo que sea el más porque no define absolutamente nada. Está, claro, el folclore de la rivalidad pero es recién la segunda fecha". Para Canedo sí lo es, aunque con la aclaración "de que es el más importante del fútbol mendocino moderno. Por lo que ha logrado cada uno en este último tiempo".

Claro que por lo que cada uno dejó como huella en sus equipos, es imposible que puedan abstraerse de tamaño encuentro, en eso también coinciden estos dos símbolos de cada bando: "Para uno que lo juega de chiquito, es un partido especial que te genera absolutamente de todo. Lo esperás, como jugador o como hincha, y lo querés ganar como sea", dice Almeida. "Independiente a mí me adoptó como un hijo más. El reconocimiento de la gente siempre está presente a través de muchas cosas .q a uno lo hacen sentir muy bien y en estos partidos no queres perder por nada del mundo".