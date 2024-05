Sorpresa: Sebastián Villa es refuerzo de un campeón de Europa que jugará la Champions League

Sebastián Villa, luego de haber sido condenado a dos años y un mes de prisión condicional en junio pasado, salió del país y se mudó a Bulgaria, donde volvió al fútbol tiempo después para jugar en la primera división de ese país para el Beroe, un club menor de la liga en el que terminó siendo titular.

Tras un semestre aceptable en el equipo búlgaro, este viernes se concretó la llegada de Villa al equipo multicampeón de Bulgaria, el reconocido Ludogorets, que viene de salir campeón del torneo del país y disputará la fase preliminar de la próxima edición de la Champions League.

Ludogorets compró la totalidad del pase del futbolista, de 27 años, y ya intercambió documentos con Beroe. Queda por concretar la revisión médica y, una vez superada, firmará su contrato hasta junio de 2028.

Villa dejará el Beroe.

El equipo de la ciudad de Razgradm, que ascendió a la máxima división en el año 2012, gritó campeón en esta temporada de la Primera División e incrementó una marca que muy pocos equipos puede ostentar: consiguió su 13° titulo consecutivo, en sus 13 temporadas en la máxima división. Es decir, desde que ascendió a Primera ganó todos los títulos. Villa buscará aportar para la consagración número 14, así como también ingresar en la primera fase de la Champions.

En su último equipo, que terminó la temporada regular lejos de los primeros puestos, Villa convirtió cinco goles en once partidos. Hace unos días, el delantero rompió el silencio luego de su salida de Boca: "Estar en Bulgaria también ayuda a madurar mucho. Me hizo más fuerte. No es fácil estar lejos de tu familia, tampoco el tema del idioma. Pero he superado muchas adversidades en la vida y ahora el presente es muy lindo".