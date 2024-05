En fotos: así fueron los banderazos de los hinchas de la Lepra y el Tomba

Que si es clásico, que si no lo es. Que si es el partido más importante de la historia del fútbol mendocino, que si no lo es. Las chicanas, algunas subidas de tono, el folclore, las redes, las banderas, el historial. No es un fin de semana más para el deporte local: Independiente Rivadavia y Godoy Cruz Antonio Tomba se ven las caras tras 17 años y lo hacen en la máxima división. Mientras se discute mucho, a horas del clásico hay algo que no se puede negar: Mendoza está de fiesta y leprosos y tombinos lo entienden bien. Será una tarde especial.

MDZ recorrió los banderazos de los hinchas de Independiente Rivadavia en el Sheraton Mendoza Hotel y de los hinchas de Godoy Cruz en el Arena Maipú. Con fotos, te mostramos todo el color a horas del choque del sábado. En ambos lugares hubo fiesta y apoyo masivo para los planteles, con la gran diferencia de que los hinchas leprosos saben que colmarán el Gargantini este sábado por la tarde; mientras que los bodegueros solo podrán seguirlo por televisión y radio por esas cosas que tiene el bendito fútbol argentino, en el cual ver las dos hinchadas presentes se ve en solo determinados torneos y fases.

Las fotos del banderazo de la Lepra

Las fotos del banderazo del Tomba

