Bombazo en el Barcelona: revelan los motivos por lo que Xavi sería despedido de su cargo

Bomba total. Durante la mañana del viernes en España surgió la información de que Xavi Hernández no continuaría en su cargo como entrenador del Barcelona cuando finalice la temporada. Según reveló el diario Sport, el técnico español dirigiría los partidos frente al Rayo Vallecano y contra Sevilla por la liga española, y dejaría el club catalán luego de tres años.

La decisión es de Joan Laporta, presidente del Barcelona, debido a las declaraciones que tuvo Xavi en la última rueda de prensa previa al partido de este jueves frente al Almería. El excompañero de Lionel Messi en el Barça dejó algunos dichos que no cayeron bien en la directiva catalana y que lo dejaron expuesto al máximo dirigente que tiene el club.

"La situación económica no tiene nada que ver con 25 años atrás, que el entrenador venía diciendo 'quiero este, este, este y este'... Ahora no es así, no estamos en las mismas condiciones que los demás clubs que tienen un fair-play muy ventajoso o una situación económica mucho mejor que la nuestra. Y eso debe entenderlo el barcelonista", fueron las palabras de Xavi durante la conferencia de prensa del miércoles.

Después de la victoria por 2-0 del Barcelona frente al Almería, Xavi fue consultado sobre estos dichos y aclaró lo que quiso decir: "Sólo dije que la situación económica no es la mejor, pero que estamos trabajando. Entiendo el revuelo y que siempre hay ruido pero estoy tranquilo".

Sin embargo, horas después, el rumor de una posible destitución del entrenador español empezó a tomar mucha fuerza. Justamente Laporta no viajó con la delegación para el duelo de este jueves, algo que suele hacer en cada partido de visitante. Esto significó un indicio de lo que iba a venir después: la prácticamente confirmada salida de Xavi como técnico de Barcelona, algo que en España muchos dan por hecho y hasta se han hablado de reemplazantes como Rafa Márquez, entrenador del Barça B y Thomas Tuchel, quien dejará de ser DT del Bayern Múnich.

De esta manera, Xavi cerraría su ciclo con el Barcelona después de haber estado durante tres temporadas. En cuanto a los logros, el español se va con dos títulos bajo el brazo: la liga española en la temporada 2022-2023 y la Supercopa de España 2023.