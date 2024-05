La confesión de Pratto sobre lo que quería hacer Enzo Pérez en River: "Hubiese querido..."

Luego de su salida de River en 2021, donde marcó goles muy importantes para el Millonario incluido el de la final de la Copa Libertadores en Madrid, Lucas Pratto habló sobre lo que significó la ida de Enzo Pérez del club. El Oso confesó lo que le hubiese gustado que sucediera al volante, que ahora se desempeña en Estudiantes de La Plata, y opinó sobre su presente.

"Hubiese querido quedarse toda la vida en el club por lo que consiguió, por lo que representa y por sus compañeros", aseguró Pratto, que compartió plantel con Enzo Pérez durante tres años. Ambos se transformaron en referentes durante el mandato de Marcelo Gallardo. Supieron ganarle a Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores y en la Supercopa Argentina en 2018, luego obtuvieron la Recopa Sudamericana y la Copa Argentina en 2019.

Mirá el video

Enzo Pérez se vio envuelto en una polémica con Martin Demichelis, con quien no se fue del Millonario de la mejor manera. La misma esposa de Enzo fue la que envió varias indirectas contra el técnico de River. El mismo jugador decidió no saludarlo en su partido despedida en aquella final del Trofeo de Campeones frente a Rosario Central.

Lejos de hacer referencia a la polémica con Demichelis, el Oso Pratto intentó justificarlo como parte del deporte: "Pero el fútbol es esto...". Luego, se refirió al presente que atraviesa el mendocino con Estudiantes de La Plata: "Está recontra vigente, lo muestra partido a partido, ya ganó un título y es un ejemplo para el grupo".

No solo habló de Enzo Pérez, sino que también hizo alusión al presente de Marcelo Gallardo y una posible vuelta al Millonario: "Con lo que le gusta el fútbol y entrenar en el día a día, hoy no lo veo a Gallardo como dirigente. Le gusta mucho el juego y estar con sus equipos. Siempre que esté sin trabajo se lo va a nombrar cuando River necesite un entrenador, pero hoy no lo necesita".