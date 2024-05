El reproche de Diego Martínez a Lema por el gol de Fortaleza, que no se vio en TV: “¿Para qué…?”

Boca dejó pasar la inmejorable oportunidad de llegar a lo más alto de la tabla de posiciones del Grupo D de la Copa Sudamericana. El Xeneize lo ganaba merecidamente en la Bombonera ante un pálido Fortaleza, quien en la última jugada del partido aprovechó un error del dueño de casa.

El reloj marcaba el segundo de los cinco minutos adicionados cuando un córner a favor del equipo de Diego Martínez terminó, increíblemente, con la pelota dentro del arco de Chiquito Romero. De esta manera, el elenco brasilero llega en una posición de privilegio a la última fecha de la fase de grupos.

Mirá el video

En Fútbol 3, el programa de Martín Souto en las tardes de ESPN, se dieron a conocer imágenes que no fueron mostradas por la transmisión oficial. En las mismas se puede apreciar al director técnico de Boca en la fatídica jugada que culminó con el agónico tanto de Kervin Andrade.

Mientras los visitantes festejaban y el VAR se encontraba tirando líneas para conocer la posición del delantero venezolano que envió la pelota a la red, Diego Martínez aprovechó para llamar a Cristian Lema y realizarle un contundente reproche: "Ey, ¿por qué van los dos a cabecear? Ya está, vamos que lo ganamos".

Tras el partido, en conferencia de prensa, el DT se hizo cargo del gol recibido por su equipo: "Tengo que darles más herramientas en la última jugada. Tengo que imponerme yo con los muchachos. Yo soy el responsable porque tácticamente las modificaciones de Fortaleza no nos incomodaban. Por esto que valoro, me siento orgulloso y me representa, que es lo que dan los muchachos dentro de la cancha, tengo tener la cabeza fría. Más allá de que estructuralmente no estábamos mal en la última jugada, tengo que dar algo más para que ni lo sufran".