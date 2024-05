Atento, Scaloni: la revelación del Tata Martino sobre la lesión de Messi en Inter Miami

Lionel Messi no estuvo presente este miércoles en el clásico de Florida entre el Inter Miami y Orlando City. Gerardo Martino había tomado la decisión horas antes debido a que la Pulga no estuvo entrenando a la par del grupo durante los últimos entrenamientos. Además, los médicos le habían colocado hielo en su rodilla izquierda después del golpe que recibió el pasado sábado en la victoria contra el Montreal.

El clásico terminó igualado sin goles y dejó a las Garzas en soledad en lo más alto de la Conferencia Este con 28 puntos en 14 partidos jugados, aunque el segundo, Cincinnati, está a una unidad y tiene un encuentro menos que los de Miami. En la conferencia de prensa posterior al empate, el Tata Martino se mostró optimista y dejó buenas noticias sobre Lionel Messi de cara a los próximos encuentros.

"Estaba con molestias. Se entrenó todos los días dentro de lo que tenía pactado con el cuerpo médico y los preparadores físicos, acorde a las molestias en la rodilla producto del golpe que sufrió en el partido anterior. Estaba un tanto intranquilo, se hizo unos estudios y los estudios dieron muy bien”, explicó el Tata sobre la decisión que había tomado de dejarlo afuera al rosarino.

Luego, el entrenador del Inter Miami se mostró optimista con el futuro del 10: "El hecho es que habiendo tres partidos en semana y cuando él estaba con dolor para maniobrar, entonces entendimos que era prudente que no jugara el partido de hoy. La idea es que juegue el sábado (vs. DC United), pero va a seguir dependiendo de la evolución. Hoy volvió a entrenarse y lo hizo bien. No vamos a correr ningún tipo de riesgo y lo evaluaremos jueves-viernes”.

La Pulga quiere llegar de la mejor manera para la Copa América que comenzará el próximo 20 de junio, justamente en territorio norteamericano. La Selección argentina debutará ese mismo día frente a Canadá, luego le tocará contra Chile el 25 de junio y cerrará el grupo A el 29 ante Perú. Antes de su estreno en el certamen continental, la Albiceleste tendrá dos encuentros amistosos: el 9 ante Ecuador y el 14 frente a Guatemala.