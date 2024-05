Sebastián Villa habló de Boca por primera vez tras su salida del club: "Fue muy..."

Luego de su polémica y conflictiva salida del mundo Boca, Sebastián Villa sigue sumando minutos en el Beroe de Bulgaria. En las últimas horas, el atacante colombiano alzó la voz y habló por primera vez sobre todo lo que significó alejarse del club en el que jugó entre 2018 y 2023.

Para comenzar, el hombre de 27 años manifestó: "Boca Juniors es un club con el que voy a vivir eternamente agradecido. Soy un privilegiado por haber jugado tantos años. Tengo muchas amistades en Argentina. Salir de Boca fue muy duro, muy triste. Pero soy un tipo que si hoy me caigo, mañana me levanto. Haber venido a Bulgaria me ha abierto muchas puertas".

El colombiano atraviesa un gran momento en Bulgaria.

A la hora de hablar sobre su presente en el Beroe, club que le abrió las puertas luego de lo que significó todo su enfrentamiento con el Xeneize, Villa aseguró que: “Estoy muy bien. Estoy jugando, haciendo goles. Estoy enfocado cien por ciento en el fútbol, en hacer las cosas bien”.

"Estar aquí en Bulgaria también ayuda a madurar mucho, te hace más fuerte. No es fácil estar lejos de tu familia, tampoco el tema del idioma. Pero he superado muchas adversidades en la vida y ahora el presente es muy bonito. Tengo muchas ofertas, buen mercado para tomar la mejor decisión junto a mi representante", añadió.

Para finalizar, Villa habló sobre sus sentimientos hacia Atlético Nacional, club del cual es reconocido hincha: "La gente que me conoce sabe que soy hincha. He hablado un par de veces, también lo he hablado con mi representante. Sería el hombre más feliz del mundo si vistiera la camiseta de Atlético Nacional, es un sueño que tengo por cumplir. Si se da esa oportunidad, voy a ser muy feliz. Si fuera por mí, voy mañana mismo. Pero tengo un grupo de trabajo, tengo mi representante. Si las partes se ponen de acuerdo, yo arranco”.