El tremendo sincericidio de Diego Martínez por el gol agónico de Fortaleza ante Boca: “Tengo que…”

Boca lo ganaba, cometió un error a minutos del final y lo terminó pagando caro. El Xeneize se había adelantado en el marcador de la mano de Edinson Cavani, pero cuando el reloj marcaba 92 minutos de juego sufrió en su arco como consecuencia del gol convertido por el venezolano Kervin Andrade.

Tras el partido, uno de los que alzó la voz fue Diego Martínez. El director técnico dijo presente ante los micrófonos en conferencia de prensa y analizó la actuación de sus dirigidos en un encuentro en el que fueron ampliamente superiores a su rival, pero una desatención los dejó mal parados de cara a la definición de la zona.

Para comenzar, el DT de Boca manifestó: "Estoy con bronca por haber perdido dos puntos. Si hablamos de un partido que venía siendo perfecto, que uno imagina y sueña era el partido que veníamos haciendo. Yo soy el principal responsable de haber perdido dos puntos en casa".

"Queda tratar de descansar algo hoy y a partir de mañana pensar en lo que viene, que es muy importante para nosotros. Volvemos a no depender de nosotros para clasificar primeros que es lo que queríamos. Si no logramos ser primeros, iremos por el segundo puesto y jugaremos dos partidos más para pasar a la fase que hoy se nos negó", añadió Martínez en conferencia de prensa.

Para finalizar, volvió a hacerse cargo del error final de Boca: "Tengo que darles más herramientas en la última jugada. Tengo que imponerme yo con los muchachos. Yo soy el responsable porque tácticamente las modificaciones de Fortaleza no nos incomodaban. Por esto que valoro, me siento orgulloso y me representa, que es lo que dan los muchachos dentro de la cancha, tengo tener la cabeza fría. Más allá de que estructuralmente no estábamos mal en la última jugada, tengo que dar algo más para que ni lo sufran".