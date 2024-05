¿Se va de River? El jugador que quedó relegado por Demichelis y quiere comprar el Necaxa

River Plate tiene la cabeza puesta en el mercado de pases que comenzará en el mes de junio. Pensando en la Copa Libertadores como máximo objetivo para este 2024, el Millonario buscará reforzar su equipo con jugadores de gran jerarquía, pero primero se desprendería de aquellos que no son importantes en la planificación de Martín Demichelis.

El principal apuntado para irse en el corto plazo es Agustín Palavecino. Según la información que contó el periodista Sebastián Srur en Radio Continental, River pediría una cifra cercana a los 3.5 millones de dólares por el pase del ex Deportivo Cali. En caso de ser efectivo su traspaso, el Millonario deberá repartir este monto, ya que le corresponde el 65% de los derechos económicos, mientras que el resto pertenece en partes igual entre Platense y el equipo colombiano.

Palavecino y su recordado grito de gol contra los jugadores de Boca en 2023. (Foto: archivo)

El interesado en contar con los servicios del volante de River es el Necaxa de México, quien ya se había llevado a otro ex Millonario como José Paradela. El ex Gimnasia está rindiendo y eso provocó que los mexicanos regresen para fijarse en otro jugador que Demichelis no contempla entre sus prioridades como lo es Palavecino.

Las charlas entre ambos clubes existen ya desde hace algunas semanas. En las últimas horas, se conoció que el Necaxa pretende llevarse al ex Platense a préstamo por una temporada y con la opción de compra mencionada anteriormente, misma operación que mantuvieron por la cesión de Paradela.

La idea del Millonario es recuperar lo invertido por Palavecino, que es justamente la opción que le colocaron. Sin embargo, al tener apenas el 65% de la ficha de Pala, solo le quedaría un monto cercano a los 2.3 millones de dólares.

A pesar de la intención que tiene River de venderlo, Martín Demichelis tomó la decisión de meterlo entre los convocados para el partido de este miércoles frente a Libertad por la Copa Libertadores. En lo que va del 2024, Palavecino apenas sumó 159 minutos. De los 19 partidos que jugaron los de Núñez este año, solamente ingresó en seis y solo fue titular por Copa Argentina frente a Excursionistas.