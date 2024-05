La tremenda confesión de Ariel Ortega sobre su carrera: “Me arrepiento de no haber sido más…”

Cuando se habla de futbolistas que fueron ídolos de River, Ariel Ortega está seguramente en el podio. El jujeño es considerado uno de los jugadores más talentosos del país y representó a la Selección en tres Mundiales. Sin embargo, en una entrevista radial admitió que podría haber alcanzado mayores logros en su carrera si hubiera mantenido una actitud más profesional.

"Ahora con 50 años me pongo a pensar y creo que habría logrado más cosas si no me hubiera equivocado tanto. Para ser jugador de fútbol hay un solo camino y es el de ser profesional al 100%. Con 50 años digo que podría, no digo haber sido más jugador, sino haber logrado más cosas por no equivocarme", dijo en una charla con Sergio Goycochea en D-Selección.

El Burrito es uno de los máximos ídolos de River.

Donde luego confesó: "A los 25 cometía errores que ahora digo ‘qué tonto’. Me arrepiento de no haber sido más profesional". En la charla, cuando fue consultado sobre Corea y Japón en 2002, resumió: "Fue de las desilusiones más grandes que tuve en la vida, fue algo que me acompañó durante mucho tiempo. Habíamos hecho una gran clasificatoria, teníamos un gran plantel".

"Hay entrenadores que te dan más confianza y te hacen sentir más cómodo. Yo siempre digo que si hubiese tenido a Bielsa a los 20 años, seguramente hubiese sido otro jugador diferente. Uno tiene su talento, su impronta y su esencia, pero los entrenadores te marcan cosas que te llegan", dijo sobre el Loco.

Luego, en la misma línea, cerró: "A mí me ha enseñado movimientos y uno pensaba que sabía todo, pero no lo sabía todo. La forma en la que le llegaba al jugador y el respeto fue fundamental. Trataba a Bati con el mismo respeto que a un sparring. Quería que el tipo aprenda y querer llegarle. A mí me marcó mucho Bielsa".