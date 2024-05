La frase con la que Mbappé adelanta su llegada al Real Madrid: “El próximo capítulo de mi carrera será…”

Durante la ceremonia de los premios UNFP, organizada por el sindicato de futbolistas franceses, Kylian Mbappé recibió su quinto premio consecutivo como el mejor jugador de la Ligue 1 y aprovechó la ocasión para hablar sobre su futuro, que seguramente estará en el Real Madrid. Aseguró que se va "con el corazón desgarrado" pero dijo que "lo que llega será muy emocionante".

"Adiós o hasta pronto, no estaré muy lejos", dijo y afirmó sentir "una gran emoción" por poner fin a su carrera en Francia y dijo estar "orgulloso de haber podido llevar este campeonato a lo más alto posible. Lo he dado todo y el próximo capítulo de mi carrera será muy emocionante. Me voy con la cabeza en alto".

Après 2021 et 2022, le Paris Saint-Germain réussit un nouveau doublé avec les titres de meilleur joueur pour Kylian Mbappé et de meilleure joueuse pour Tabitha Chawinga. uD83EuDD29#TrophéesUNFP ? pic.twitter.com/KxM3hXbxGp — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 13, 2024

"Esta despedida me desgarra un poco el corazón, dejo mi país, empiezo una nueva vida. Somos humanos y tenemos nuestras debilidades y emociones y este oficio no siempre te permite expresar lo que sientes, hay mucha presión y exigencia. Hoy soy una persona de 25 años que ha completado un ciclo y que deja muchos sentimientos", señaló.

En su discurso de recepción del premio a mejor jugador del año, Mbappé reconoció que echará de menos la liga francesa, en la que dijo que siempre se ha sentido querido, pero se mostró confiado en que "lo que llega será muy excitante" y que descubrirá "cosas que también (le) harán muy feliz". Aseguró que le gustaría jugar los Juegos de París pero reconoció que será difícil.

Durante la gala, en la que el jugador del Atlético de Madrid Antoine Griezmann fue elegido mejor francés del extranjero, el PSG se hizo con la mayor parte de los premios. El trofeo de mejor portero fue para Gianluigi Donnarumma, que lo ganó por segunda vez en los tres años que lleva en el PSG, mientras que su compañero Warren Zaïre-Emery se hizo con el de mejor joven del año.