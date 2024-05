El divertido encuentro entre Edinson Cavani y Christian Sancho: cuál fue el motivo

Cuando Edinson Cavani atravesaba un mal momento futbolístico supo ser el epicentro de los memes en las redes sociales, principalmente cada vez que Boca jugaba y no obtenía un gran resultado. El ingenio de los usuarios no tenía fin, pero si había algo que ya no mostraba originalidad eran las referencias a Cristian Sancho.

El parecido físico entre el actor y modelo con el delantero de Boca es motivo de comentarios desde antes de llegar al club, en su rimbombante llegada y lo sigue siendo. Desde ahí la falta de originalidad de comentarios como: "Trajeron a Sancho no a Cavani".

La referencia de Sancho a Cavani (Foto: @cristiansanchook)

De hecho, el propio actor se hizo foco de esa comparación cuando en sus redes sociales subió una vez una foto suya con la camiseta de Newells, el club del que es hincha, cuando participó en el partido despedida de Maximiliano Rodríguez. A la foto de él vestido de futbolista, le agregó la inscripción: "No soy Cavani".

Si bien las comparaciones no cesan, hasta el momento no se había dado el encuentro entre ambos. Como dijimos, hasta el momento. Sucede que el actor y el futbolista se encontraron este martes en el predio de Ezeiza de Boca.

Según contó el periodista Tato Aguilera, el motivo del encuentro es el rodaje de un comercial por parte de una marca que sponsorea a Boca, que parece querer explotar el recurso que hizo tanta mella en las redes sociales.