Daniel Vila: "Se viene el partido más importante de la historia del fútbol mendocino"

Independiente Rivadavia y Godoy Cruz Antonio Tomba se enfrentarán en el estadio Bautista Gargantini, el sábado desde las 15:30. Si bien no son clásicos rivales, podría decirse que se trata de un clásico mendocino que, por primera vez en 16 años, se enfrentan en la Primera División del fútbol argentino. Para hablar de la previa, preparativos y expectativas, Daniel Vila, presidente de Ia Lepra, habló en Una de Más por MDZ Radio 105.5 FM.

Vila comentó cómo vive la previa: "Siempre hay que estar atento. En un partido de esta trascendencia son muchos detalles a tener en cuenta. Es más trabajo que el habitual. Es un hecho que no se produce desde hace 16 años, que dos equipos de Mendoza se enfrenten y por primera vez lo vamos a enfrentar con Godoy Cruz en la primera división".

"Creo que es el partido más importante de lo que va en la historia del fútbol mendocino, porque no hay precedente de que se hayan enfrentado dos equipos mendocinos en la primera división del fútbol argentino", señaló el presidente leproso.

Por otro lado, expresó que "no se puede decir quién llega mejor o quién llega peor. Nosotros llegamos bien. Llegamos confiados. Creo que hicimos una buena pretemporada en Córdoba que nos sirvió, vino muy bien, afianzó el equipo, la llegada de dos volantes en el mediocampo creo que también ayudó". En ese sentido, Vila agregó que: "Godoy Cruz también es un gran equipo, no hay que desconocerlo. Más allá de que haya tenido una derrota, eso no significa nada. Son dos equipos que están bien armados".

Vila aseguró que este partido lo vive "con una inmensa alegría. La alegría de estar en primera división, la alegría de disputar un partido que, si bien no somos los clásicos rivales, se puede considerar un clásico porque somos dos equipos de Mendoza. Lo vivo con mucha alegría, con mucha expectativa. Obviamente con muchas ansias de ganar, de mirar esa cancha repleta de hinchas. Aprovecho para pedirle a todos los socios e hinchas de Independiente, la mayor corrección posible porque tenemos la responsabilidad de ser el dueño de casa. Más allá de la rivalidad, más allá del resultado, tenemos que ser unos buenos anfitriones".

Por su parte comentó que, en un principio "la propuesta era jugar, no este partido sino todos los partidos que tengamos en adelante en el Malvinas. Cuando Godoy Cruz sea local, en el Malvinas, y cuando nosotros fuéramos locales también. Pero es una idea que no prosperó. No hay consenso para eso, así que nos vamos a quedar en el Gargantini", dijo Vila y agregó: "El hincha tiene muchas ganas de jugar en su estadio, en su casa, con un Gargantini lleno y no dudo de que va a ser una gran fiesta".

Escuchá la entrevista completa: