Bomba en Boca: le ofrecieron a una exfigura del Real Madrid y analiza contratarlo

Boca arrancó con el pie izquierdo en la Copa de la Liga tras la derrota ante Atlético Tucumán, con algunos suplentes desde el arranque. Fue un nuevo resultado adverso del equipo integrado por los jugadores que no son habitualmente titulares, lo que preocupa en el seno del club pensando en la necesaria rotación de la triple competencia.

Es por eso que será tan importante el siguiente mercado de pases en los que Boca deberá sumar algunos futbolistas de jerarquía que no necesiten demasiada adaptación al club, considerando que en el segundo semestre se juegan cosas importantes.

En este contexto, a Boca le ofrecieron un jugador de talla mundial como lo es el colombiano James Rodríguez, que no viene teniendo continuidad en San Pablo y no ve con malos ojos salir del equipo y del fútbol brasilero.

James Rodríguez fue ofrecido a Boca.

El talentoso enganche colombiano de 32 años, que supo ganar la Champions con el Real Madrid, fue acercado al Consejo de Fútbol que en principio lo descartó públicamente. El Chicho Serna, por ejemplo, habló con Radio Caracol de Colombia y expresó: "He visto en las redes sociales que empezó a saltar el nombre de James (Rodriguez). Es un jugador mundial, ni que hablar de sus condiciones, de como juega y brilla en Selección. Pero de ahí a tenerlo hay un camino muy largo, no soy quien para decir ‘vamos por James’, pero tampoco soy quién para decir ‘no nos interesa’".

Además, agregó: "Hoy ha saltado una noticia, pero nosotros dentro del comité o Consejo de Fútbol nos hayamos sentado a mirar esa posibilidad que aparezca James, no. No lo estamos contemplando, no porque no nos interese, sino porque un gran futbolista que está en Brasil no es fácil traerlo porque la competencia es muy fuerte. Hay mucha plata de por medio".

Sin embargo y a pesar de las desmentidas, el periodista Hugo Balassone contó que desde Boca sí se está observando con buenos ojos la posibilidad de sumar a James Rodríguez, principalmente como alternativa a Kevin Zenón. Después, las negociaciones correrán por otra cuenta.