¿Llega a River? La confesión de Muniain cuando le preguntaron en dónde jugará: "Es cierto que..."

River Plate prepara el mercado de pases para afrontar la parte final de la Copa Libertadores y el desarrollo de la Liga Profesional. Los de Martín Demichelis tienen en claro que la exigencia que tiene el hincha millonario es superar lo hecho en el último certamen internacional. Este año esa demanda aumentó luego de conocer la noticia de que el Monumental será el estadio que albergue el partido final de Libertadores. Por este motivo, el equipo riverplatense buscará ser preciso con los refuerzos.

Uno de los jugadores que podría llegar cuando se abra el mercado es Iker Muniain. El jugador de 31 años demostró todo su fanatismo por River, especialmente cuando se escapó de la concentración del Athletic Club de Bilbao para ver la final entre el equipo riverplatense y Boca Juniors en el Santiago Bernabéu. Ahora que no renovó su contrato y se irá libre del club vasco en junio, se rumoreó sobre su llegada al Millonario y en el club de Núñez no lo descartaron. Hoy, fue despedido en su casa, el San Mamés, ante la presencia de 30 mil hinchas vascos.

"River Plate es un equipo que siempre me ha gustado, sobre todo por la gran hinchada que tiene, siempre alentando al equipo, y la verdad es que le admiro muchísimo. Sigo todos los partidos y le deseo lo mejor", había dicho Muniain en el 2012 cuando el equipo riverplatense militaba en la B Nacional. Según la información del diario Marca, la prioridad del volante es jugar en River o en Brasil si no se da lo del Millonario.

Este lunes, el Athletic Club decidió hacerle un homenaje de despedida en San Mamés luego de haber pasado por el club vasco durante toda su carrera. En el acto Muniain fue consultado sobre la posibilidad de llegar a River y no dudó: “Es cierto que se escuchan muchas cosas, muchos comentarios, rumores, me gusta mucho ese club. Es un periodo nuevo para mí, se abre un mercado y allá donde vaya espero ser feliz y aportar al club”.

En caso de llegar, a River le ocuparía un cupo de extranjero y agotaría el número que tiene disponible para contratar jugadores de otra nacionalidad que no sea la argentina. Sebastián Boselli, Agustín Sant'Anna y Nicolás Fonseca, el colombiano Miguel Borja y el chileno Paulo Díaz son los cinco que tiene hasta el momento el Millonario. Si Muniain se pone la camiseta de la Banda, no podrá traer a otro jugador extranjero. Cabe resaltar que el zaguero chileno está tramitando su nacionalidad argentina para no ocupar su cupo de extranjero y así liberarlo.