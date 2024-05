La “lapidaria” frase de Sava sobre Boca tras vencerlo 1-0 con Atlético Tucumán: “No me acuerdo si…”

Atlético Tucumán comenzó con el pie derecho su participación en el torneo de la Liga Profesional. En el estadio Monumental José Fierro el dueño de casa venció a Boca por la mínima diferencia y se ilusiona con alejarse de los últimos puestos de la tabla Anual tras su mala campaña en el primer torneo del año.

Tras el final del encuentro, Facundo Sava dijo presente en conferencia de prensa. El DT del Decano se mostró conforme por la actuación de sus dirigidos en su debut en la competencia. Allí, en una de sus respuestas ante los micrófonos, soltó una “lapidaria” frase sobre su rival de turno.

Para comenzar, el DT de Atlético Tucumán expresó: "Es muy importante arrancar el torneo ganando ante un rival de la jerarquía de Boca, estamos contentos. En el primer tiempo no sé si patearon un tiro al arco, no me acuerdo. Nosotros tuvimos dos o tres situaciones de gol, por momentos les quitamos la pelota y los presionamos bien".

"El segundo tiempo fue distinto. No era la idea, pero estuvimos un poco más conservadores, cuidando el resultado que teníamos. Hasta los últimos diez minutos tampoco nos habían generado muchas situaciones, las tuvieron sobre el final. Nosotros también tuvimos algunas en las que podríamos haber convertido. Tenemos merecido el triunfo", completó Sava.

Para finalizar, el Colo coincidió con Diego Martínez, quien aseguró que su equipo sufrió a la espalda de los laterales: "Aprovechamos las subidas de los laterales de ellos, que sabíamos que iba a pasar. Así íbamos a exigir a los centrales de ellos. Por suerte funcionó eso".