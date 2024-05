La contundente respuesta de Fernando Niembro a Godoy Cruz y sus hinchas tras el fuerte comunicado

Tras el lapidario comunicado de Godoy Cruz Antonio Tomba, que prefirió no nombrar a Fernando Niembro pero hizo clarísimas referencias a lo ocurrido en la transmisión del partido entre el Bodeguero y Barracas Central, el periodista le respondió a la institución, a los directivos y principalmente a los hinchas del Expreso, que habían mostrado en las redes sociales su bronca luego de que el comentarista de la transmisión oficial de ESPN se refiriera al club como "Godoy", y no por el nombre completo.

Fernando Niembro justificó su accionar y aseguró que "se me achacó que no lo nombré (a Godoy Cruz) en su totalidad, sino que dije ‘Godoy ataca’ porque yo trato de buscar sinónimos”. Y luego explicó que "se molestaron mucho los hinchas porque lo toman como un desprecio pero no es así. También digo Vélez, en vez de Vélez Sarsfield, Boca, no Boca Juniors, San Lorenzo y no San Lorenzo de Almagro”.

"Entiendo a los molestos y les brindo mis disculpas", explicó Niembro y anticipó que no volverá a cometer un error que comete hace muchos años, porque bien saben los hinchas de Godoy Cruz que no era la primera vez que ocurría: "La próxima vez diré Godoy Cruz y listo. Con el presidente de Godoy Cruz de Mendoza (Alejandro Chapini) ya pude hablar". “Las redes y el anonimato ayudan a las amenazas e insultos de los cobardes, hoy es muy fácil”, finalizó en el programa que conduce en Radio Colonia.

Un día antes, el domingo al mediodía, Godoy Cruz Antonio Tomba había publicado un extenso comunicado donde solicitaba "respeto" y entendía que "a veces resulta difícil mirar más allá de la General Paz". Sin nombrar a Niembro, había claras referencias a lo ocurrido en la transmisión de ESPN. "Somos conscientes que conocen nuestro nombre completo", explicó el club antes de enlistar un sinfín de motivos que le dan crédito a la institución en las últimas dos décadas de presencia importante en el fútbol argentino.

Con el primer ejemplo direccionado a Fernando Niembro, reconocido hincha de Nueva Chicago, el club aseguró que "llamarnos simplemente Godoy es como llamar Nueva a Nueva Chicago o All a All Boys. Así como no se les ocurriría llamar Tristán a Tristán Suárez o Dock a Dock Sud, a veces nos cuesta entender que nos llamen solo Godoy. Por eso, elegimos el camino de la explicación, sabiendo que a veces resulta dificil mirar más allá de la General Paz". Pese a la situación puntual con Niembro, el club decidió no poner a todos los comunicadores en la misma bolsa: "Queremos destacar que muchos periodistas nos tratan con respeto e incluso difunden y comparten todas nuestras actividades".

El origen del conflicto

La historia entre Fernando Niembro y Godoy Cruz Antonio Tomba es de antaño. Las veces que el periodista deportivo se ha referido al Expreso como "Godoy" o ha ninguneado públicamente a la institución mendocina son incontables. ¿Desde cuándo? Desde el año 2006 en adelante, momento en el cual el club mendocino le ganó una final por el ascenso a Primera División a Nueva Chicago, institución de la cual es hincha el periodista. Hay heridas que parecen no sanar nunca.

El comunicado completo de Godoy Cruz

El comunicado de Godoy Cruz.