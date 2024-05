El palazo de Mariano Closs a Juan Pablo Varsky por sus comentarios en Atl. Tucumán-Boca: “Tengo que ver los…”

Mariano Closs habló sobre las polémicas arbitrales que estuvieron presentes en el partido entre Atlético Tucumán y Boca Juniors. No solo se dedicó a opinar sobre lo que le parecían las decisiones de los árbitros, sino que enfatizó fuertemente contra la transmisión de TNT Sports, canal encargado de televisar el partido, en la que Juan Pablo Varsky fue el encargado de comentar las jugadas, algo que no parece haberle gustado a Closs.

"También expliquen porqué Figal no es expulsado. Yo no entiendo. Después está el periodismo que explica cosas que..., que sé yo, pero bueno. Yo tengo que ver los partidos en volumen bajo y acepto que me bajen el volumen a mí también", apuntó Closs mientras hacía señas demostrando que no estaba conforme con lo que había dicho Varsky en la transmisión.

Antes, el conductor de F12 (programa de ESPN) dio su panorama sobre la acción del juego que despertó la polémica en el Monumental José Fierro: "El de Atlético Tucumán se está cayendo para atrás. Esa no es una jugada que tenés que congelar la foto. ¿Le mandan a Echavarría una foto?"

La jugada a la que se refiere tiene que ver con el fuera de juego cobrado al Decano en lo que podría haber sido el 1-0 a los 4 minutos de la primera parte. Sin embargo, Pablo Echavarría, a instancias del VAR, consideró que el tanto no era válido y que el juego debía reanudarse con un tiro libre en favor de Boca.

La polémica que llevó al debate fue la posición que ocupaba Mateo Coronel al momento del gol de los locales. El delantero del Decano conectó un centro de cabeza, pero se encontró con la reacción de Sergio Romero. En el rebote del arquero xeneize, llegó Renzo Tesuri para poner lo que hubiese sido el 1-0 parcial. El VAR y Echavarría consideraron que hubo obstrucción de Coronel y que tapó la visión de Chiquito Romero.

En el programa de Mariano Closs, todos estuvieron de acuerdo en que la decisión arbitral había sido la equivocada. A excepción de Leonardo Gabes, quien se alineó con la postura de Echavarría y el VAR: "Interfiere en la acción del juego, porque el arquero va en búsqueda de la pelota. Es algo reglamentario, es así y es offside". A lo que Closs decidió intervenir y luego tirar el palo mencionado anteriormente sobre la transmisión.