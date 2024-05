El duro “ninguneo” del PSG a Messi en un posteo de las máximas figuras de su historia

La estadía de Lionel Messi en París Saint Germain no fue la mejor. El rosarino, cada vez que es consultado al respecto, cuenta que no la pasó nada bien pero que esa etapa será muy recordada ya que durante sus años en París consiguió levantar la Copa del Mundo con la Selección argentina, algo que tampoco le "perdonaron" los ultras del conjunto francés.

La imagen completa que subió PSG.

Una muestra de esto es que, luego de conseguir la 12º liga de su historia, el club realizó un posteo en las redes sociales en el que escribió: "Pasado, presente y futuro. Gracias a todos los jugadores, antiguos y nuevos, que contribuyeron a la obtención de estos 50 trofeos". En la foto aparece el plantel actual y algunas figuras que vistieron esa camiseta, pero la Pulga no está.

El argentino llegó al equipo parisino a mediados del 2021 y permaneció en el club durante dos temporadas. Disputó un total de 75 partidos, en los que anotó 32 goles y aportó 34 asistencias. Además, logró tres títulos nacionales con esa camiseta: dos Ligue One y una Supercopa de Francia.

"La verdad que no fue como esperaba, pero siempre digo que las cosas pasan por algo. Y si bien yo ahí no estaba bien, me tocó ser campeón del mundo ahí. Todo pasa por algo. Tenía que ser así. Fui el único jugador (campeón) que no tuvo reconocimiento aparte de los otros 25 jugadores. Esperaba terminar de otra manera, pero bueno, fueron dos años, los cuales, en general fueron difíciles para mí, pero que ya quedaron atrás", expresó Leo cuando días después de llegar al Inter Miami de la MLS.

En la imagen aparecen el brasileño Raí, Thiago Silva, Pauleta, Claude Makélélé, Youri Djorkaeff y Alain Roche, entre otros, y tampoco figuras verdaderas leyendas del club como Zlatan Ibrahimovic (4 temporadas con 12 títulos y el récord de ser el tercer máximo goleador de su historia), Neymar (6 temporadas y 14 títulos), y Edinson Cavani (7 temporadas y ganó 21 títulos).