La sorprendente declaración de Cicotello sobre la vaselina de Reali: "Lo que voy a decir parece peyorativo..."

Independiente Rivadavia, de pésimo andar en la Copa de la Liga, consiguió un verdadero triunfazo en condición de visitante, en lo que fue su debut en el torneo de la Liga Profesional. Ante Lanús, la Lepra sumó de a tres gracias a los goles de Francisco Petrasso y Matías Reali, quien definió con una exquisita calidad por encima del cuerpo del arquero.

Tras el partido Martín Cicotello, quien en la semana sufrió un episodio cardíaco por el que tuvo que ser internado, dijo presente en conferencia de prensa y analizó la actuación de sus dirigidos en el sur de Buenos Aires. El DT se mostró conforme por lo mostrado por sus dirigidos dentro del campo de juego.

Mirá el video

Para comenzar, sobre el cambio de imagen que tuvo el equipo con respecto al del pasado torneo, manifestó: "Es un proceso que venimos atravesando con ellos, de generar esa confianza en la que crean que lo pueden hacer. Las capacidades están, estoy muy contento por lo que hicieron, es mérito exclusivamente de ellos. Se pusieron a trabajar de una manera tremenda. A todo entrenador le gusta tener esa competencia interna. El que entra da una mano como la dio el que salió. Esto es lo que va generando un equipo con mentalidad ganadora".

Sobre la enorme definición de Reali en el gol que abrochó el triunfo de la Lepra, Cicotello respondió: "La verdad, lo que voy a decir parece peyorativo por la jugada que hizo, pero a nosotros nos tiene acostumbrados, lo vemos todos los días. Fue un golazo, se lo he visto hacer en los entrenamientos, entonces no me sorprende. No descubro nada diciendo que tiene mucho talento. Tiene que seguir creciendo y ojalá podamos ayudarlo. Con respecto a los rumores de su salida, hoy es de Independiente Rivadavia y es el capitán de nuestro equipo. Nosotros buscamos ayudar a él y a todos sus compañeros en el día a día".

Para finalizar, el director técnico fue consultado sobre el mano a mano ante Godoy Cruz, que será el próximo sábado en el Bautista Gargantini: "Todos los partidos son importantes, este tiene una relevancia especial por la rivalidad entre los equipos. Nosotros tenemos que trabajar de la misma manera que lo venimos haciendo".