La explicación de Barco tras su desafiante gesto de cara a los hinchas de River

River comenzó con el pie derecho el torneo de la Liga Profesional, el mismo en el que buscará defender el título obtenido en la edición 2023 de la mano de Martín Demichelis. En el Monumental, el dueño de casa venció por 3-0 a Central Córdoba en un encuentro en el que fue claro dominador de principio a fin.

El encargado de ponerle la frutilla del postre a la noche en Núñez fue Esequiel Barco. El habilidoso futbolista recibió la asistencia de Mastantuono, encaró desde la izquierda al centro y definió con un derechazo que ingresó en el ángulo del arco custodiado por Luis Ingolotti.

Mirá el video

Con la euforia esperable por haber convertido su primer gol después de 30 partidos de sequía, el exjugador de Independiente de Avellaneda emprendió su carrera hacia uno de los córners del estadio. Mientras gritaba y se golpeaba el pecho, comenzó a realizar un particular gesto.

Juntó los cuatro dedos de su mano derecha y de arriba hacia abajo los hizo chocar contra el pulgar, en la jerga futbolera un símbolo inequívoco de “sigan hablando”. Inmediatamente Ruberto, cuando llegó a la celebración, le bajó la mano y le tapó la boca para que no siguiera diciendo cosas de cara a los hinchas.

Ante los micrófonos de TNT Sports, Barco dio su explicación: "Esperaba mucho este gol. Se estaba haciendo desear, en el primer tiempo tuve tres ocasiones en un mano a mano y no pude convertir. Pero bueno, mis compañeros me dijeron que habia que seguir insistiendo, me lo propuse y ayude a mi equipo desde donde me tocó. El festejo fue un desahogo para mi mujer, para mi familia y mi hija que estaban en la tribuna".