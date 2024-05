La controversial decisión del PSG con Mbappé tras anunciar su salida del club

Kylian Mbappé se despedirá este domingo de la que ha sido su casa durante siete años, el Parque de los Príncipes, en lo que tiene más perspectiva de ser un festejo que un reproche de los aficionados. Se trata del último encuentro de liga que el Paris Saint-Germain juega en la capital, antes de cerrar el torneo en la ciudad bretona de Lorient, el próximo día 19.

La final de Copa, el 25 de mayo ante el Lyon, ofrecerá una última oportunidad al jugador de ofrecer un trofeo a la afición antes de marcharse, tal como anunció, a otro país. Por ello, el encuentro supondrá la oportunidad para que los hinchas muestren su agradecimiento al goleador histórico del club o le recrimine su marcha, aunque no ha desvelado cuál.

Lo que sí ha trascendido, según L’Equipe y Le Parisien, es que los directivos no le hará ningún reconocimiento especial. Utilizará la celebración del título local -el cual todavía no lo pudo hacer en cancha- para opacar el anuncio de Mbappé, a pesar de que los Ultras sí tienen preparado un tifo especial para desplegar en una de las gradas en los instantes previos al encuentro.

Es que, tras anunciar su salida del PSG, estuvo en la "barbacoa "de fin de temporada que organizó el Collectivo Ultras París (CUP) en el mismo Parque de los Príncipes. Acompañado de sus padres y su hermano Ethan, el jugador habló con algunos de entre el millar de aficionados congregados, se hizo fotos con ellos y hasta compartió algunos cánticos.

En una breve intervención, les agradeció "por todo lo que habéis hecho por mi y por mi familia" y reconoció "la suerte" que ha tenido "de ser parte de este club", según la radio RMC Sports. El jugador ya había hecho un par de guiños a los seguidores parisinos en el vídeo en el que anunció su marcha cuando cumpla su contrato el 30 de junio.

Sin embargo, en ese vídeo, no mencionó, de forma llamativa, al presidente del club, Nasser al Khelaifi. El enfrentamiento entre ambos se agudizó cuando el directivo no permitió hacer la pretemporada pasada ni entrenar con la primera plantilla y lo amenazó con dejarlo en el banquillo todo el año, por lo que la decisión de no homenajearlo tendrá también que ver con esta situación.