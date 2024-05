El sincericidio de Sigali tras el insólito empate de Racing cuando ganaba 4-1: "La verdad que..."

Lo que se vivió en Córdoba fue digno de ser el mejor partido del campeonato, a pesar de que se trata de apenas la primera fecha. Racing y Belgrano igualaron 4 a 4 en un partido que tuvo exceso de emociones. De hecho, el propio equipo de Gustavo Costas las tuvo: de la alegría y tranquilidad a la desazón total.

Lo perdía 0-1 y lo empató a los tres minutos. Allí comenzó un vendaval de goles hasta cerrar un primer tiempo por 4-1 que vislumbraba una goleada histórica promediando el segundo tiempo. Pero nada de eso ocurrió. En cambio, Belgrano cambió la mentalidad y marcó los tres goles del empate. Los últimos sobre el final.

Uno de los autores de los goles de Racing fue el capitán Leonardo Sigali, que aún sin poder creer lo sucedido, enfrentó las cámaras de la transmisión oficial para dar una entrevista en el campo, en la que se lo notó sin respuesta.

Mirá el video

"No la verdad que... uff. Cuesta. Cuesta porque convertimos cuatro goles, que no es fácil y en el mejor momento nuestro, la verdad que regalamos un partido increíble. No tengo muchas palabras para explicar porque no se puede explicar lo que pasó. Nos está costando estos partidos", señaló el defensor.

"Hay que apoyarse en la gente. Agradecerle a la gente que siempre está, que siempre va a la cancha. Seguramente el jueves explotará el Cilindro porque los necesitamos mucho. Confío mucho en ellos porque siempre nos dan un plus. Hoy obviamente pedirles disculpas, que nos sigan apoyando", agregó Sigali.

En ese sentido, cerró: "Espero el apoyo de siempre para todo este plantel que hace cinco meses que estamos juntos, peleando, luchando. Nadie dijo que iba a ser fácil el camino. Lo hablé después de Copa Argentina. Nos toca el camino más largo para tratar de conseguir el título. Lo vamos a luchar y tratar de sacar esto para adelante lo antes posible".