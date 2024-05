Diego Martínez se diferenció de Figal tras sus declaraciones: "No creo que..."

Boca fue de menor a mayor en el Monumental José Fierro y se volvió con las manos vacías luego de caer ante Atlético Tucumán por la mínima diferencia. El dueño de casa sumó tres puntos claves en su lucha por salir de la zona baja gracias al gol de Mateo Coronel.

Tras el partido Diego Martínez, con la templanza que lo caracteriza, dijo presente en la sala de conferencia de prensa y habló ante los periodistas presentes. Además de analizar lo demostrado por el equipo dentro del campo, el DT se refirió a las declaraciones de Nicolás Figal, quien aseguró que el equipo entró dormido y eso lo pagó caro.

"No creo que entremos dormidos. Si creo que en el primer tiempo Atlético Tucumán nos complicó mucho con las carreras a las espaldas nuestras. Fue un tema de agresividad, lo hablamos y lo vimos. En eso no estuvimos bien y el segundo tiempo se corrigió. Creo que el equipo hizo en el segundo tiempo los méritos para empatar el partido", aseguró el director técnico de Boca.

Posteriormente, añadió: "Si hablamos de lo que hubiese sido más justos por lo que hicieron los equipos en un tiempo y en otro, lo más justo era el empate. Pero en el fútbol argentino no podes dejar absolutamente nada, si un tiempo no jugas bien y el rival abre el marcador, a veces se hace complicado poder revertirlo. Muchas veces lo hemos hecho, hoy haciendo el gasto y generando situaciones, no pudimos hacerlo. Habrá que seguir trabajando y sobre todo corregir los detalles para no sufrir este tipo de partidos".

Para finalizar, Diego Martínez hizo un rápido análisis del partido de este domingo: "De positivo, sacamos que ha sumado minutos un jugador como Milton Delgado, que es un chico del club y tiene muchísima personalidad. Lo hizo muy bien, su salida fue por una cuestión táctica y no por rendimiento. El segundo tiempo fue positivo porque volvimos a revertir un mal primer tiempo. Para corregir: ajuste de lo que fue la primera etapa. Ajuste de lo que pasó ante Sportivo Trinidense y nos volvió a pasar hoy, ambos equipos con pelotas largas al espacio nos han complicado. Esperamos ajustar eso para no volver a sufrir".