La tajante postura de Cicotello tras su episodio cardíaco: "No puedo..."

Durante la noche del miércoles, Martín Cicotello encendió las alarmas en el mundo Independiente Rivadavia. El director técnico sufrió un malestar en el pecho durante el entrenamiento de ese día y, por precaución, se presentó en el hospital, donde permaneció internado por varias horas.

Luego de que recibiera el alta y la institución lo informara a través de sus canales oficiales de comunicación, desde la Lepra publicaron una breve entrevista en la que el director técnico contó en primera persona lo sucedido, agradeció a quienes lo acompañaron y, también, informó la decisión que tomó con respecto al partido del fin de semana.

uD83DuDDE3? Martín Cicotello



•¿Qué pasó?



Tuve un malestar en el pecho finalizado el entrenamiento del miércoles pasado.



Me hicieron estudios cardíacos y decidieron que lo mejor era quedar internado para mayor control. pic.twitter.com/yF5l2GAPOq — Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) May 10, 2024

"Tuve un malestar en el pecho finalizado el entrenamiento del miércoles pasado. Me hicieron estudios cardíacos y decidieron que lo mejor era quedar internado para mayor control. Esos estudios arrojaron que tuve una injuria cardíaca que no provocó ningún tipo de daño y me dieron el alta aunque con algunos reparos temporales", comenzó Cicotello.

Posteriormente, pese a las indicaciones de reposo y descanso, el director técnico aseguró que estará presente en el partido de este domingo ante Lanús: "Tengo algunas recomendaciones por parte de los médicos, pero yo voy a viajar. No puedo no acompañarlos. El club, los colaboradores, el plantel, todos hemos dejado todo cada minuto de esta mini preparación que hicimos. Todos dieron el máximo y yo voy a dar el máximo para salir del momento en el que estamos".

Para finalizar, Cicotello aprovechó para agradecer a los que estuvieron cerca suyo: "Déjame agradecerles a todos por su apoyo. Al personal con el que trabajamos día a día, al plantel, a gente que se acercó a saludarme, al departamento Médico del club, a la dirigencia, la gente de unidad coronaria del hospital Santa Isabel de Hungría, a todos muchas gracias. El club entero se comportó como una familia tanto conmigo como con mis seres queridos".