La impactante confesión de un exjugador xeneize: “Hasta hace 3 años me costaba hablar de Boca, hice terapia”

Aunque jugar en un club como Boca es un hito significativo en la trayectoria de cualquier jugador, para Alexis Rolín, recientemente retirado, su paso por el Xeneize fue más bien un calvario que un buen recuerdo. El uruguayo hizo una dolorosa revelación sobre su tiempo en el club de la Ribera y conmovió a todos.

Mirá el video

"Hasta hace tres o cuatro años, me costaba mucho hablar de Boca. En ese momento yo sentí que era durísimo. Gente particular, periodismo, un montón de cosas incluso ya de manera burlona. La verdad que lo digo hoy tranquilo y puedo hablar del tema, pero hasta tres o cuatro años me costaba mucho hablar de Boca", dijo en el podcast Señores dejo todo.

Luego, el futbolista que tuvo como DT Rodolfo Arruabarrena, recordó: "Era duro de verdad, porque prendías la tele y había risas. 'Otra vez se lesionó Rolín', y 'Rolín esto', 'Rolín lo otro'... Sobrenombres y un montón de cosas. Fue duro, jodido".

"Con Diego Arismendi somos muy amigos y siempre nos regalamos camisetas. Él en la casa colgó camisetas y quería colgar una mía de Boca, y yo le dije 'no quiero tener que venir siempre a tu casa y acordarme de que la pasé mal en realidad'. Me costó mucho, terapia y un montón de cosas. Entonces le pedí por favor que colgara mi camiseta de Catania", cerró.

En total, disputó 24 partidos entre 2015 y 2016, 19 de ellos como titular. Convirtió un gol y ganó dos títulos, el Campeonato 2015 y la Copa Argentina 2015. Tras la salida del Vasco como entrenador y el arribo de Guillermo Barros Schelotto en su lugar, perdió terreno y, finalmente, fue transferido a Olimpia de Paraguay a mediados de 2016.