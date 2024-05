River: un jugador muy relegado por Demichelis volvería al equipo por el bajo nivel del titular

River comenzará la defensa del título de la Liga Profesional de Fútbol este sábado frente a Central Córdoba de SdE. Los dirigidos por Martín Demichelis quieren repetir lo hecho en el 2023. El camino será largo: tendrá que disputar 27 fechas. Con el objetivo de dar vuelta la página luego del empate por 2-2 en Montevideo frente a Nacional, el Millonario buscará iniciar el campeonato con el pie derecho.

El entrenador de la Banda no tiene confirmado el equipo, pero podría darle lugar a uno de los históricos del equipo riverplatense: Milton Casco. El lateral izquierdo no es la prioridad de Demichelis y apenas le ha dado 256 minutos de competencia en lo que va del año. El ex Newell's fue titular por la Copa de la Liga contra Independiente Rivadavia y frente a Rosario Central, y estuvo desde el arranque en la Supercopa Argentina ante Estudiantes.

Milton Casco durante el entrenamiento del Millonario. (Foto: archivo)

Demichelis sabe que el partido contra el Ferroviario es necesario para darle descanso a los que vienen sumando muchos minutos, debido a que tendrá una seguidilla desgastante: será local por la Copa Libertadores el martes frente a Libertad y luego volverá a jugar el sábado en el Monumental para medirse contra Belgrano.

Teniendo en cuenta el bajo nivel que está mostrando Enzo Díaz y la rotación que analiza el técnico, Milton Casco tiene grandes chances de volver a colarse entre los 11 titulares por cuarta vez en el año. El histórico del Millonario se encuentra frente a una gran oportunidad, ya que de presentar un buen nivel ante los de Santiago del Estero podría ganar tiempo de juego pensando en lo largo que será el torneo local y la doble competencia que tendrá River.

El Millonario jugará este sábado desde las 19:45 por la primera fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Con relación al equipo, Demichelis no confirmó los titulares, pero planea varias modificaciones: Agustín Sant’Anna, Sebastián Boselli y Milton Casco por Andrés Herrera, Leandro González Pirez y Enzo Díaz. En el medio y en la delantera podrían jugar Nicolás Fonseca, Esequiel Barco y Pablo Solari para reemplazar a Rodrigo Villagra, Rodrigo Aliendro y Facundo Colidio, respectivamente.